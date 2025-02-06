РФ застосовує нові БпЛА, які можуть нести 11-кілограмові міни - деталі

Головне із заяви експерта:
- Росіяни все частіше використовують свій новий БпЛА "Молнія-1"
- Він відрізняється від класичних FPV-дронів
- Цей безпілотник може нести протитанкову міну ТМ-62
У листопаді 2024 року російські окупанти для атак на сході України все частіше почали використовувати свій новий БпЛА "Молнія-1". Однак, цей безпілотник відрізняється від класичних FPV-дронів. Про це заявив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі Radio NV.
"Стандартний FPV - це квадрокоптер. Це міні-вертольот з чотирма двигунами. А "Молнія" - це літачок. Принципова різниця в тому, що він летить значно далі. Для FPV стандартно 15-20 кілометрів, а "Молнія" може летіти й на 30-40. Питання в її управлінні - яким чином передавати радіосигнал. Якщо це радіосигнал, то проти нього дієвий РЕБ", - сказав він.відео дня
За його словами, безпілотник "Молнія-1" здатен нести протитанкову міну ТМ-62, яка важить 11 кілограмів. Однак дальність його польоту в такому разі зменшується.
"На тих фото пропагандистських, де вони публікують пуск цих "Молній", їх пускають з 9 поверху чи дахів будівлі. Це означає, що з землі вона не може підійнятися з цією міною. А отже відстань, на яку вона може нести цю міну, відносно невелика, кілометрів п'ять. Адже палива їй треба багато", - додав він.
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що країна-агресор Росія може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку на Україну до кінця опалювального сезону.
4 лютого російські окупанти завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Окупанти влучили балістичною ракетою в адмінбудівлю в Ізюмі.
Крім того, у ніч на 4 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Унаслідок атаки російських БПЛА на столицю зафіксовано падіння уламків та пошкодження вікон будівель. У Черкасах виникли пожежі на трьох приватних підприємствах, на Сумщині пошкоджено житлові будинки.
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Хто такий Павло Нарожний?
Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.
Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.
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