У Криму прогриміли вибухи: окупанти скиглять про масовану атаку 42 дронів

Вибухи було чутно у районах Сімферополя, Севастополя, Оленівки, Саках, поблизу мису Тарханкут і мису Меганом.

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У Криму прогриміли вибухи/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН, pixabay

У тимчасово окупованому Криму в ніч на п’ятницю, 25 серпня, пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомили місцеві пабліки із посиланням на мешканців півострова.

Вибухи чули близько 4 години ранку в районі мису Меганом і біля мису Тарханкут. Крім цього, такі звуки було чутно у районах Сімферополя, Севастополя, Оленівки і Саках.

При цьому російські пропагандисти повідомляли, нібито у Бахчисарайському районі пролетіло щонайменше 17 безпілотників. Гауляйтер Севастополя заявив, начебто кілька дронів було знищено над морем в районі мису Херсонес.

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Після вибухів у Міноборони країни-агресорки Росії заявили, нібито вночі Крим атакували 42 безпілотники. При цьому російські окупанти традиційно кажуть, мовби їм "вдалося усе збити". За словами російського відомства, начебто 33 дрони "посадили" засоби радіоелектронної боротьби, а ще дев’ять – збила російська ППО.

Нагадаємо, ще ввечері 24 серпня повідомлялося про вибухи на півострові. У Севастополі прогриміли потужні вибухи, її було мінімум 7 у різних районах міста, у небі були яскраві спалахи, повідомили у мережі.

Спецоперація ГУР у Криму 24 серпня

Раніше повідомлялося, що ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Висадка була здійснена у ніч на 24 серпня. Як розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, стався бій, під час якого противник зазнав втрат. Також він додав, що інформація щодо кількості втрат ворога уточнюється.

Пізніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі спецоперації. Українські воїни знищили техніку РФ і встановили прапор України. Захисники України висадилися на берег біля Оленівки та Маяка. Зав’язався бій, внаслідок якого в окупантів є втрати, також було знищено ворожу техніку.

Речник ГУР Андрій Юсов розповів подробиці потужного рейду у Криму. Українські військові висадились на території окупованого Криму та ліквідували мінімум 30 окупантів і пошкодили мінімум 4 швидкохідні катери росіян.

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