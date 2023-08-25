ЗСУ просунулися в Запорізькій області, в РФ кажуть про критичний момент - ISW

Сили оборони України наблизилися до другої лінії "оборони" окупантів Росії в Запорізькій області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Війська України просунулися на захід від Вербового - ISW / Колаж: Главред, фото: 92-га ОМБр, DeepState

Сили оборони України наблизилися до другої лінії "оборони" російських окупантів у Запорізькій області. Війська досягли просування в напрямку лінії загарбників на захід від Вербового. Низка пропагандистів в країні-агресорі Росії вважає, що на полі бою вже критичний момент. Ворожим військам, щоб наступати на іншій ділянці фронту, треба утримувати захоплені позиції як мінімум півтора місяці. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що українським військам в Запорізькій області вдалося наблизитися до другої лінії "оборони" війська РФ і розширити прорив їхніх ліній в районі.

На оприлюднених 24 серпня кадрах геолокації помітно, що ЗСУ просунулися далі в напрямку "оборонних" редутів РФ на захід від Вербового, це 18 кілометрів на південний схід від Орєхова.

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"Критичний момент"

Як відзначили аналітики, низка російських окупантів і пропагандистів "стурбована" проривом ЗСУ "оборонних" ліній в Запорізькій області. Вони дотримуються точки зору, згідно з якою мова йде вже про критичний момент на полі бою.

На думку аналітиків, окупантам РФ потрібно як мінімум 1,5 місяці утримувати позиції, щоб самим піти в наступ на іншій ділянці фронту.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Українські військові підняли прапор України над селом Работине. Про звільнення тактично важливого населеного пункту на Мелітопольському напрямку ЗСУ повідомили 23 серпня.

У Генеральному штабі 24 серпня повідомили, що ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку і вибили російських окупантів з низки позицій. Ворог наступав південніше Авдіївки Донецької області, але безуспішно.

ЗСУ на порозі прориву, сказав Головнокомандувач української армії Валерій Залужний. Українські війська роблять все можливе, щоб звільнити свої території від російських окупантів.

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