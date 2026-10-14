Зникло світло, графіки не діють: в Києві ввели аварійні відключення

В ДТЕК назвали причину екстрених відключень у столиці.

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Багато мешканців Києва з самого ранку залишилися без світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в ДТЕК:

Через атаку РФ в деяких районах Києва перестали діяти графіки відключень

Аварійні відключення скасують після завершення відновлювальних робіт

На 14 жовтня у Києві ввели графіки стабілізаційних відключень світла. Однак близько 07:23 вони перестали діяти. Про це в ДТЕК попередили мешканців п'яти районів столиці.

В Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району Києва запровадили аварійні відключення світла через атаку країни-агресора Росії.

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"Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що відновлювальні роботи вже почалися, щоб світло повернулося якомога швидше в усі домівки.

Як приготувати їжу без світла / Інфографіка: Главред

Українці можуть залишитися без води під час відключень світла

Главред писав, що за словами директора асоціації "Укрводоканалекологія" Олександра Шкіня, в Україні можуть запровадити графіки подачі води під час тривалих знеструмлень.

Він пояснив, що хоч і автономні джерела живлення здатні підтримувати тиск у мережі, його може не вистачати для подачі води на верхні поверхи багатоповерхівок.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 14 жовтня у частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження споживання діятимуть для промисловості та бізнесу.

Раніше повідомлялося, що у Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.

Напередодні стало відомо, що тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби - до 18 годин, у разі реалізації найгіршого сценарію.

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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