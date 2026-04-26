Припинення вогню поблизу ЗАЕС та повернення станції Україні - що відомо

Зеленський та Гроссі обговорили ситуацію на ЗАЕС.

Чи можливе припинення вогню на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 26 квітня, зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Під час зустрічі були обговорені питання щодо ЗАЕС, зокрема повернення об'єкта під контроль України. Про це глава держави написав у Telegram.

"Під час зустрічі наголосив на неприпустимості формалізації та легалізації російського перебування на Запорізькій атомній електростанції", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Зеленський та Гроссі обговорили тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки "цих злочинних дій".

Глава держави підкреслив, що для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України.

"Домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану ЗАЕС. Вдячний Рафаелю Гроссі та команді агентства за візит до нашої країни в сорокові роковини Чорнобильської катастрофи", - підсумував президент.

Чи буде припинення вогню поблизу ЗАЕС

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у коментарі журналістам заявив, що сподівається на досягнення найближчим часом перемир'я між Україною та Росією поблизу Запорізької АЕС, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, це необхідно для ремонту основної лінії електропередач 750 кВ "Дніпровська", яка живить станцію.

"Ми дуже близькі до цього. Залишилися лише деякі деталі стосовно того, коли і як довго це може бути", - наголосив він.

Директор МАГАТЕ також додав, що Україна та Росія вже п'ять разів домовлялися про припинення вогню для ремонту ліній електропередач, що живлять ЗАЕС.

"Ми знаємо як це робити і, я впевнений, що зробимо це знову", - підсумував Гроссі.

Як повідомляв Главред, 14 квітня через росіян Запорізька атомна електростанція на півтори години опинилася в блекауті. Окупанти припинили надходження зовнішнього живлення для потреб станції з української енергосистеми.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросссі говорив, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.

Водночас глава Кремля Володимир Путін говорив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

