ЗСУ 'привітали' окупантів з Днем Незалежності на Кінбурнській косі: відео удару

Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України завдали потужного удару по російських позиціях на Кінбурнській косі.

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Підрозділи ВМС влаштували великий вибух на Кінбурнській косі / Колаж: Главред, фото: скріншто з відео

Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України привітали російських окупантів з Днем Незалежності України на Кінбурнській косі. Українські захисники завдавли удару по міномету та бойовому комплекту ворога. Відео бойової роботи ВМС України оприлюднили 24 серпня.

"Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України привітали окупантів з Днем Незалежності України на Кінбурнській косі", - заявили захисники України.

На відео видно, як українські воїни виявили боєприпаси противника і його озброєння. Вразили ворожі цілі за допомогою FPV-дрона.

відео дня

Після визначення цілей, ЗСУ завдали удару по них. На відеозаписі видно потужний вибух, під час якого в небо здіймається вогонь і стовп диму.

У ВМС уточнили, що FPV-дрон атакував 120-міліметровий міномет і бойовий комплект російських окупантів.

"120 мм міномет, БК. Скид запальнички + FPV-дрон", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео ефектного удару по БК ворога:

Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Застосування ракети-дрона "Паляниці" - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нагадаємо, 24 серпня Україна вперше використала новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця" проти російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на честь Дня Незалежності. Він зазначив, що "Паляниця" стала новим методом відплати агресору.

Також Зеленський підтвердив, що Україна активно розробляє далекобійні ракети, а також закликав союзників до більшої рішучості та зняття обмежень на застосування такої зброї. Він зазначив, що "Паляниця" вже успішно пройшла випробування і є частиною більш широкого кластеру вітчизняних ракетних розробок.

За даними Defence Express, цю зброю могли використовувати і раніше під час ударів по ворожих об’єктах на окупованих територіях. Міністр Олександр Камишін підтвердив, що ракета-дрон вже застосовувалася проти окупантів.

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