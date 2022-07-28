РФ зазнала політичної поразки: експерт перерахував головні провали ворога

Росія не змогла досягти своїх початкових цілей у війні / колаж УНІАН

Росіяни вже зазнали політичної поразки в війні проти України і не зможуть досягти своїх цілей, які були спочатку ними поставлені, повідомив фахівець в області проблем міжнародної безпеки Юрій Федоров в інтерв'ю виданню НВ.

"Перш за все, Росія зазнала політичної поразки. Цілі війни, які були сформульовані Кремлем перед початком вторгнення, а саме, капітуляція України, руйнування її державності, перетворення в російський протекторат або включення в якусь союзну державу, не були досягнуті, та й не могли бути досягнуті", - пояснив експерт.

За словами військового експерта, своєї нової мети, яку РФ хотіла досягти ще в березні, не вдалося досягти й досі - мова йде про часткову окупацію України, обмеження ЗСУ і зобов'язання про нейтральний статус.

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Федоров додав, що складно назвати регіони, на які поширюються амбіції російської влади.

"Можливо, це - території, які окуповані в даний момент. Або більш амбітні прагнення, у тому числі і Миколаївська, Одеська, Харківська області. Але ситуація на фронтах свідчить: досягнення цих цілей неможливе", - підсумував він.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов також розповів, що армії України за підсумком вдасться досягти своєї стратегічної мети – звільнення окупованих Херсона, Донбасу та Криму. За його словами, українська держава і народ за підтримки Заходу чітко демонструють готовність повернути свої землі.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський раніше заявив Главреду про те, що поступове просування ЗСУ на Херсонській області може підвести війська до позицій, що дозволяє завдати удару по Чорноморському флоту РФ. На думку експерта, якщо армія України розтрощить російський флот, Москва втратить половину своїх можливостей для нанесення ракетних ударів по українських містах.

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