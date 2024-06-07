Не хочу цим ділитися "але": Зеленський розповів Байдену про ситуацію в Харкові

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським лідером Джо Байденом у Парижі. У Білому домі навели деякі розмови, зокрема про ситуацію в Харківській області.
Зазначається, що український президент натякнув, що йдеться про дозвіл завдавати ударів по Росії.
"Я хочу сьогодні поговорити про посилення Харківської області. Ви вже сказали, що це дуже важливо. І ваші рішення мали дуже, дуже позитивний вплив. Я не хочу ділитися цим усім, всіма деталями з пресою. Вибачте. Але я думаю, що є деякі деталі з поля бою, які ви маєте почути від нас. Ми вдячні за це", – висловився президент.відео дня
Крім того, Зеленський подякував США, що вони все ж візьмуть участь у Саміті миру, нехай не на рівні Байдена, а на рівні віцепрезидентки.
"Також я хочу сказати про протиповітряну оборону повністю на нашій території. І ми вдячні за участь у мирному саміті на рівні віце-президента. Дуже вам дякуємо. Ми думаємо, що у нас буде більше 100 країн, і я сподіваюся, що це буде першим кроком на цьому шляху до миру. Нам потрібен мир в Україні, але ми будемо залишатися, в будь-якому випадку, залишатися сильними", - наголосив президент України.
Дивіться відео - Зеленський у Парижі провів зустріч із Байденом:
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Візит Зеленського до Франції - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив перед Національними зборами Франції. Він заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни з країною-агресором РФ.
Президент України Володимир Зеленський також заявив, що після України російська агресія може бути спрямована проти інших європейських держав.
В свою чергу, президент США Джо Байден вибачився перед Зеленським і всім українським народом через затримки з військовою допомогою.
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