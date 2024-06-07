Не хочу цим ділитися "але": Зеленський розповів Байдену про ситуацію в Харкові

Зеленський подякував США, що вони все ж візьмуть участь у Саміті миру, нехай не на рівні Байдена, а на рівні віцепрезидентки.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським лідером Джо Байденом у Парижі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським лідером Джо Байденом у Парижі. У Білому домі навели деякі розмови, зокрема про ситуацію в Харківській області.

Зазначається, що український президент натякнув, що йдеться про дозвіл завдавати ударів по Росії.

"Я хочу сьогодні поговорити про посилення Харківської області. Ви вже сказали, що це дуже важливо. І ваші рішення мали дуже, дуже позитивний вплив. Я не хочу ділитися цим усім, всіма деталями з пресою. Вибачте. Але я думаю, що є деякі деталі з поля бою, які ви маєте почути від нас. Ми вдячні за це", – висловився президент. відео дня

Крім того, Зеленський подякував США, що вони все ж візьмуть участь у Саміті миру, нехай не на рівні Байдена, а на рівні віцепрезидентки.

"Також я хочу сказати про протиповітряну оборону повністю на нашій території. І ми вдячні за участь у мирному саміті на рівні віце-президента. Дуже вам дякуємо. Ми думаємо, що у нас буде більше 100 країн, і я сподіваюся, що це буде першим кроком на цьому шляху до миру. Нам потрібен мир в Україні, але ми будемо залишатися, в будь-якому випадку, залишатися сильними", - наголосив президент України.

Дивіться відео - Зеленський у Парижі провів зустріч із Байденом:

Візит Зеленського до Франції - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив перед Національними зборами Франції. Він заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни з країною-агресором РФ.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що після України російська агресія може бути спрямована проти інших європейських держав.

В свою чергу, президент США Джо Байден вибачився перед Зеленським і всім українським народом через затримки з військовою допомогою.

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