РФ пішла у потужний наступ: ЗСУ "покришили" тисячі росіян на 4-х напрямках

На сході РФ застосовує бронетехніку, дрони-камікадзе і збільшила число артобстрілів, повідомив Олександр Сирський.

https://glavred.net/ukraine/rf-poshla-v-moshchnoe-nastuplenie-vsu-pokroshili-tysyachi-rossiyan-na-4-h-napravleniyah-10528355.html Посилання скопійоване

Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті / Telegram Сирський, командування Об'єднаних сил ЗСУ

На сході російські окупанти роблять спроби прорвати оборону українських військ, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ, командувач Східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Як повідомив він в Telegram, ворог тисне на чотирьох напрямках. При цьому на сході окупанти почали більше застосовувати бронетехніку, дрони-камікадзе і збільшили артилерійські обстріли.

"На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідних заходів щодо посилення оборони та недопущення просування ворога", - зазначив український генерал. відео дня

За його словами, незважаючи на складну ситуацію, наші воїни завдають ворогові втрат. За останній тиждень на східному напрямку окупанти втратили понад 3 тисячі особового складу, з них убитими - понад тисячу осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиницю ворожої техніки. З них 43 танки, 83 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем.

Ситуація на основних напрямках

Куп'янський напрямок: противник намагається за всяку ціну захопити Синьківку і створити умови для блокування Куп'янська. Після втрат окупанти перегруповуються і переміщують підрозділи їх інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів становить понад дві тисячі.

Лиманський напрямок: ворог відновив інтенсивні наступальні дії, хоче витіснити ЗСУ з району Серебрянського лісництва та розширити Торський виступ. Також окупанти хочуть захопити Терни і вийти до річки Чорний Жеребець.

Сіверський напрямок: загарбники намагаються розвинути наступ в районах Спірного і Білогорівки. РФ готує штурмові підрозділи з десантників для наступу в напрямку Соледара і Сіверська.

Бахмутський напрямок: тривають інтенсивні бої. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене становище в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Тут діють штурмові групи "добровольчого корпусу", переміщені з південного напрямку. Також росіяни кинули в атаки морську піхоту Каспійської флотилії.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Бахмутом. Поля навколо Бахмута "засіяні" тілами знищених окупантів, розповів командир розрахунку станкового протитанкового гранатомета ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута. Збройні Сили України ведуть активну оборону, підтримуючи свої тактичні позиції, і готові переходити до наступів за сприятливих обставин.

Як повідомлялося раніше, російські війська просунулися на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що окупанти просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, розташованої на північному сході від Бахмута.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.