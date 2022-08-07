РФ пішла на штурм на трьох напрямках: у США показали нову карту боїв

Окупанти РФ перейшли в наступ / Колаж npr.org, УНІАН

Російські окупанти зробили спроби атакувати українські позиції відразу на декількох напрямках.

Росіяни не залишають спроб взяти під контроль Піски в Донецькій області, проте не досягли в цьому успіху, йдеться у свіжій аналітиці американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти ймовірно змогли захопити околиці селища. На це вказують геолокаційні кадри бойовиків так званої "ДНР".

"Російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків", - підкреслили в ISW.

Американські аналітики вказали, що російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська і на схід і південь від Бахмута.

Крім того, окупанти провели серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від Донецька.

/ understandingwar.org

У ISW також попередили про те, що російські війська, ймовірно, зберігають вибухівку і міни на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї і, можливо, замінували частини станції.

Крім того, окупанти також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу станції.

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

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