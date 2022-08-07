РФ пішла на штурм на трьох напрямках: у США показали нову карту боїв

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на декількох напрямках.
Російські окупанти зробили спроби атакувати українські позиції відразу на декількох напрямках.
Росіяни не залишають спроб взяти під контроль Піски в Донецькій області, проте не досягли в цьому успіху, йдеться у свіжій аналітиці американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що окупанти ймовірно змогли захопити околиці селища. На це вказують геолокаційні кадри бойовиків так званої "ДНР".
"Російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків", - підкреслили в ISW.
Американські аналітики вказали, що російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська і на схід і південь від Бахмута.
Крім того, окупанти провели серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від Донецька.
У ISW також попередили про те, що російські війська, ймовірно, зберігають вибухівку і міни на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї і, можливо, замінували частини станції.
Крім того, окупанти також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу станції.
Війна в Україні
У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.
Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.
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