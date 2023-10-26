Колони техніки у вогні: ЗСУ назвали рекордні втрати у боях за Авдіївку

З моменту початку масованого наступу на Авдіївку противник втратив пораненими та убитими понад 5 тисяч солдатів. Деякі підрозділи ворога починають бунтувати.

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ЗСУ назвали рекордні втрати у боях за Авдіївку / Колаж Главред: фото: Генштаб ВСУ, Міноброни РФ

З 10 жовтня на Авдіївському та Мар'їнському напрямках втрати російських окупантів складають понад 5 тисяч військових убитими і пораненими. Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"З 10 жовтня приблизно вже понад 5 тисяч ворог втратив особового складу вбитими і пораненими лише на авдіївському і мар'їнському напрямках. Також уже цифра доходить до 400 одиниць бронетехніки. Такі втрати у ворога. Але він намагається щось підтягнути, перекидає певні резерви з інших напрямків. Наші розвідники це все фіксують, і командування робить певні висновки", - сказав Штупун в ефірі телемарафону.

Речник зазначив, що ворог кидає переважно піхоту, але останнім часом фіксувалися також механізовані колони. Однак за його словами, наши військовослужбовці успішно знищили їх. Як видно, багато танків та броньованих військових машин було визнано недієздатними. Проте ворог продовжує наступати з піхотою. Штупун також повідомив, що зафіксовані випадки відмови піхоти продовжувати наступ.

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"Фіксуються випадки відмови, зокрема представниками загонів Шторм-Z, які починають в деяких підрозділах бунтувати", - сказав Штупун.

У ЗСУ додали, що РФ відводить батальйони, які зазнали великих втрат, і ставить на їхнє місце інші.

За словами Штупуна, ворог намагається оточити місто Авдіївка й активно використовує авіацію, крім того, масово перекидує важку техніку з південного напрямку, але це супроводжується значними втратами для нього.

Як повідомив Олександр Штупун, противник завдав 16 авіаударів на Таврійському напрямку за останню добу, більшість із них в районі Донеччини. Використовувалися гелікоптери К-52 та літаки Су-25.

Наступ Росії на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська та сам Володимир Путін, змінили свої публічні заяви щодо наступу окупантів на місто Авдіївка в Донецькій області. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що ці зміни в риториці призводять до "зниження очікувань" стосовно просування російської армії.

Водночас, генерал Олександр Сирський, який командує Східним угрупуванням ЗСУ, також відзначив спроби росіян прорватися під Куп'янськ з метою оточити місто. Важливо зауважити, що Куп'янськ є важливим залізничним вузлом для окупантів.

Також, за останню добу на Таврійському напрямку, українські війська продовжили завдавати значних втрат російським окупантам. Збройні Сили України знищили 460 бойовиків та зруйнували 49 одиниць військової техніки ворога, включаючи два самохідних міномети "Тюльпан".

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