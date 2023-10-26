Окупанти втратили під Авдіївкою від 109 до 200 одиниць техніки – ISW

Втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року.

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В ISW підрахували, скільки техніки окупанти втратили під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/Tatarigami_UA

У боях за Авдіївку в Донецькій області в період з 10 по 20 жовтня російські окупанти втратили понад 109 одиниць техніки. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), ґрунтуючись на супутникових знімках, оприлюднених українським офіцером запасу.

Зазначається, що більшість російських втрат складають, передусім, бойові броньовані машини, такі як БМП-1 і БМП-2 і МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортери БТР та інші транспортні засоби.

Український офіцер, який опублікував знімки, також заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року і, ймовірно, перевищать втрати в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

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При цьому цифри можуть зрости – близько десятка машин не включено в список втрат через невідповідність зображень.

Два інших незалежних джерела оцінюють, що російські сили втратили близько 200 військових машин біля Авдіївки.

У звіті ISW йдеться, що, за словами російських джерел, війська Росії контролюють Авдіївський терикон. На це вказав і український військовий спостерігач. Однак глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш спростував ці заяви і уточнив, що він є спірною "сірою зоною".

Бої за Авдіївку

Російські окупанти 19-20 жовтня провели ще один штурм Авдіївки Донецької області, однак ворожі війська не досягли серйозних успіхів. Темпи наступальних дій військ РФ знизилися. Про це заявили в американському інституті вивчення війни.

Речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь розповів, що поблизу Авдіївки окупанти почали використовувати тактику "кротів" - хочуть підібратися непомітно до позицій ВСУ.

"Копають тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, щоб десь виринути ближче до наших позицій несподівано", - зазначив спікер.

25 жовтня спікер об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що росіяни на Авдіївському напрямку через значні втрати в живій силі й техніці почали перегрупування.

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