Окупанти тікають з позицій: в ЗСУ повідомили про зміну фронту під Авдіївкою

Російські війська не контролюють Авдіївський терикон. В ЗСУ повідомили, що через великі втрати в живій силі, ворог починає перегруповуватись для нового наступу.

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ЗСУ повідомили про зміну фронту під Авдіївкою / Колаж Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні сили України, Міноборони Росії

Росіяни на Авдіївському напрямку через значні втрати в живій силі та техніці почали перегрупування. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ворог перегруповується, тому що зазнав тільки за останній тиждень майже 3000 втрат у Донецькій області, навіть для Росії це досить відчутно, і ворог потребує перегрупування, щоб спробувати йти далі", - розповів Штупун в ефірі телемарафону.

За словами спікера, ворог і вдень і вночі застосовує авіацію для ударів по Силах оборони в Авдіївці.

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"За три дні в районі Авдіївки було скинуто майже півсотні КАБів. Керовані авіабомби використовуються вночі, а вдень ворог намагається просуватися. Наші воїни стійко тримають оборону, безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Сєверного та Невельського. Там захлинулися понад 10 атак противника", - розповів Штупун.

Олександр Штупун також прокоментував інформацію про те, що росіяни зайняли Авдіївський терекон та вивішали там свої прапори.

"Їх (окупантів на териконі) немає. Забігають туди, щоправда, "гарячі голови", а там тільки трупи або збиті ганчірки. Бої тривають, ситуація нелегка. Напруга досить висока. В окупантів великі втрати, тож скоро знову будуть якісь потуги", - повідомив Штупун.

Він також додав, що Сили Оборони України фіксують самовільне залишення бойових позицій членами російських загонів "Шторм Z".

"В районах Марїнки та Побєди успішно відбито понад 20 штурмів ворога, тобто там напруження не спадає. На Шахтарському напрямку і Запорізькому всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Причистівки, Старомайорського та південніше Золотої ниви і південно-східніше Малої Токмачки, що на Запоріжжі, теж зазнали невдачі", - розповів речник.

Артилерія Сил оборони здійснила 1228 вогневих завдань. Ворог поніс 409 втрат серед особового складу за останню добу, троє окупантів здавалися в полон. Крім того, було знищено 27 одиниць військової техніки, включаючи 3 танки, 8 бойових броньованих машин та 7 артилерійських систем. Було також уражено склад боєприпасів ворога та 18 одиниць ОВТ ворога пошкоджено.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш спростував захоплення великого Авдіївського терикону.

Водночас, очікувати, що російська армія невдовзі оцінить свої втрати та припинить наступ на Авдіївку, передчасно. Кремль видав політичний наказ завершити досягнення адміністративних меж Донецької області до кінця поточного року, тому противник і надалі буде намагатися проводити відчайдушні штурмові дії.

Також, російські війська спробували встановити свої прапора над Авдіївським тереконом. Офіцер ЗСУ повідомив деталі відповіді Сил оборони на цей крок.

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