Ситуація вже критична: розпочалась нова фаза боїв за Авдіївку - Defense Express

Експерт зазначив, що почалась нова фаза боїв за Авдіївку, яка включатиме в себе важкі бої з російськими окупаційними військами в міській забудові.

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Росіяни готуються до тривалих вуличних боїв за Авдіївку / Колаж Главред, фото: Телеграм-канал Ганна Маляр, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ситуація в Авдіївці стає критичною. Російські окупаційні війська готуються до тривалих вуличних боїв в міській забудові. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський

"Поки що завчасно робити висновки щодо ситуації в Авдіївці. Тому що немає чіткого розуміння, де насправді зараз перебуває ворог. Є загальне розуміння, що окупанти намагаються пробитись у міську забудову. Але, де саме вони? Є джерела, які неофіційно пишуть, що це район авдіївського Коксохіму. Інші джерела пишуть, що росіяни вже майже підібралися до траси. З наших ресурсів виглядає так, що ситуація є катастрофічною. Але парадоксально, що російські воєнні аналітичні ресурси закликають своє суспільство не живитися гарячим очікуванням. Судячи з усього росіяни готуються, що бої в міській забудові Авдіївки будуть тривалими", - наголосив Киричевський.

За висновками військового експерта, зараз можна стверджувати про початок фази боїв у міській забудові Авдіївки, але зробити остаточні висновки ще рано. Крім того він зазначив, що швидкість просування російських окупаційних військ на цьому напрямку фронту залежить не лише від становища окупантів, а також від того, в якому становищі знаходяться Сили оборони України.

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"Наразі можна констатувати про початок фази боїв у заміській будові Авдіївки, але робити висновки зарано. Тому, що фаза боїв у міській забудові може тривати й кілька тижнів, і кілька місяців", - зауважив Киричевський.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, українські військові здійснили просування на Авдіївському напрямку та продовжують бої на кількох ділянках фронту.

Російські окупанти активізували свої дії на цьому напрямку, намагаючись захопити місто до псевдовиборів у РФ. За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, ситуація в Авдіївці дуже складна і місцями критична.

За словами аналітика Defense Express Сергія Згурця, лінія забезпечення до Авдіївки наразі має велике значення. Збройні сили України зможуть утримувати місто, якщо буде забезпечена безперебійна робота транспортного коридору через Ласточкине.

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