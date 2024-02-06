У січні ЗСУ знищили рекордну кількість новітніх російських БТР: подробиці

Протягом січня 2024 року ЗСУ знищили щонайменше 10 російських новітніх БТР-82АТ, підтверджує OSINT-дослідник Олександр Коваленко.
Це набагато більше, ніж у грудні 2023-го - тоді вдалося верифікувати втрату РФ двох таких БТР.
"Загалом дані БТР-82АТ знищували з 2022-го в одиничних екземплярах щомісяця, але в січні 2024 року було встановлено просто-таки рекорд!" - зазначає Коваленко.відео дня
Загалом із 2022 року OSINT-дослідниками було верифіковано знищення 43-х таких машин.
Що це за БТР
Як пояснює Коваленко, БТР-82АТ було вперше представлено на форумі "Армія-2019". За словами експерта, ця машина копіювала концепцію БТР-4 щодо підвищення виживання за допомогою встановлення посилених бронепанелей і протикумулятивних решіток.
"Насправді БТР-82АТ - це приклад того, як російський ВПК не зміг подужати розвиток і відродження проєкту БТР-87, а тому навісили на БТР-82 додаткові бронелисти, які, за ідеєю, повинні тримати 12,7х108 мм, поставили комбінований двоканальний приціл із вертикальною стабілізацією і лазерним далекоміром і залишилися усім задоволені", - додав Коваленко.
БТР-82АТ здебільшого були втрачені російською армією під час боїв у районі Кринок та Авдіївки, окремо зазначив Коваленко.
"Саме на ці напрямки окупанти кидають ці, мабуть, поки що найбільш броньовані БТРи, що теж важливо для загального розуміння ситуації", - висловився експерт.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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