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У січні ЗСУ знищили рекордну кількість новітніх російських БТР: подробиці

Яна Ставська
6 лютого 2024, 20:27
За словами Коваленка, раніше БТР-82АТ знищували в одиничних екземплярах щомісяця.
У січні ЗСУ знищили рекордну кількість новітніх російських БТР: подробиці
ЗС РФ продовжує втрачати дорогу техніку в "м'ясних" штурмах / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Олександра Коваленка

Протягом січня 2024 року ЗСУ знищили щонайменше 10 російських новітніх БТР-82АТ, підтверджує OSINT-дослідник Олександр Коваленко.

Це набагато більше, ніж у грудні 2023-го - тоді вдалося верифікувати втрату РФ двох таких БТР.

"Загалом дані БТР-82АТ знищували з 2022-го в одиничних екземплярах щомісяця, але в січні 2024 року було встановлено просто-таки рекорд!" - зазначає Коваленко.

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Загалом із 2022 року OSINT-дослідниками було верифіковано знищення 43-х таких машин.

Що це за БТР

Як пояснює Коваленко, БТР-82АТ було вперше представлено на форумі "Армія-2019". За словами експерта, ця машина копіювала концепцію БТР-4 щодо підвищення виживання за допомогою встановлення посилених бронепанелей і протикумулятивних решіток.

"Насправді БТР-82АТ - це приклад того, як російський ВПК не зміг подужати розвиток і відродження проєкту БТР-87, а тому навісили на БТР-82 додаткові бронелисти, які, за ідеєю, повинні тримати 12,7х108 мм, поставили комбінований двоканальний приціл із вертикальною стабілізацією і лазерним далекоміром і залишилися усім задоволені", - додав Коваленко.

БТР-82АТ здебільшого були втрачені російською армією під час боїв у районі Кринок та Авдіївки, окремо зазначив Коваленко.

"Саме на ці напрямки окупанти кидають ці, мабуть, поки що найбільш броньовані БТРи, що теж важливо для загального розуміння ситуації", - висловився експерт.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари по росіянах - останні новини

У мережі з'явилися перші кадри наслідків спроби захопити російськими окупантами села Табаївка на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Судячи з опублікованих відео, штурми населеного пункту коштували противнику великої кількості "похованої" техніки та живої сили.

Понад те, російські "воєнкори", а услід й пропагандистська помийка "Царьград", опублікували кадри бою українського Bradley і танка окупантів Т-90М, похвалившись живучістю своєї машини. Однак забули згадати, що бій завершився на користь західної техніки української армії.

А в Бєлгородській області бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели рейд проти терористичних військ РФ. За словами українських розвідників, була замінована єдина дорога, по якій пересувалися окупанти на зазначеній ділянці, а також був атакований російський взводний опорний пункт.

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війна в Україні Олександр Коваленко війна Росії та України
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