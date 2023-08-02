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РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

Альона Вороніна
2 серпня 2023, 21:44 оновлено 2 серпня, 22:01
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Окупанти можуть запустити по Україні балістичні ракети. Повітряна тривога уже оголошена у низці областей.
Российский самолет Ту-95мс, ракета
РФ підняла в повітря чотири бомбардувальники Ту-95мс, є загроза ракетного удару/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія підняла у повітря чотири стратегічних бомбардувальники Ту-95мс. Вони, ймовірно, рухаються до Каспійського моря.

Є загроза ракетного удару по Україні. Російські літаки прибудуть на місце можливого запуску ракет о 22:30. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! 4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22:30", – йдеться у повідомленні.

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У Повітряних силах зазначили, що у разі ракетної загрози і пусків крилатих ракет будуть повідомляти про загрозу додатково, а також закликали українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Після цього також повідомлялося, що у низці областей, де була оголошена повітряна тривога, є загроза застосування балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", – наголосили в Повітряних силах.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 31 липня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Країна-агресорка Росія вдарила по місту двома ракетами. Перша ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу, друга – зруйнувала секцію житлового будинку з 4 по 9 поверх. Загинули 6 людей, серед яких 10-річна дівчинка, травмувалися понад 80 осіб.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі під час рятувальних робіт почала падати 9-поверхівка. Рятувальникам, які були біля будинку, довелося моментально звідти тікати, щоб і самим не опинитися під завалами.

У ЗСУ вдень 2 серпня повідомили, що РФ може найближчим часом атакувати Україну ракетами. В акваторії Чорного моря збільшилася кількість кораблів, на борту яких можуть бути ракети. Загальний залп "Калібрів" може досягати 12 ракет. Рівень ракетної загрози дуже високий.

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