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У Кривому Розі під час рятувальних робіт почала падати 9-поверхівка: з'явилися кадри

Альона Вороніна
31 липня 2023, 14:48 оновлено 31 липня, 14:51
1742
Рятувальникам, які були біля будинку, довелося моментально звідти тікати, щоб і самим не опинитися під завалами.
Ракетный удар по Кривому Рогу
Пошкоджений будинок почав падати просто на рятувальників/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, скрін

У Кривому Розі продовжуються рятувальні роботи після ударів країни-агресорки Росії ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Загарбники вдарили, зокрема, по дев'ятиповерховому житловому будинку і будівлі навчального закладу. Під час розбирання завалів багатоповерхівки життя працівників ДСНС опинилося під загрозою, адже в один момент конструкція сильно пошкодженої будівлі почала валитися.

Кадри, на яких видно виникнення небезпечної ситуації для самих рятувальників, потрапили в об’єктив камери знімальної групи "Вікна". Цим відео поділилося у мережі Міністерство внутрішніх справ України.

"На щастя, мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити, коли частина конструкції впала", – зазначили в МВС.

відео дня

У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, зруйновано секцію з 4 по 8 поверх. На опублікованих кадрах видно, як зі зруйнованої частини будинку раптово почала валитися частина конструкції. Рятувальники встигли швидко відбігти.

"Просимо триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу може трапитись обвал споруди чи вибух. Окрім того, не ігноруйте вимоги правоохоронців, не заважайте роботі спецслужб та пам’ятайте про власну безпеку. Усі новини ви зможете дізнатися згодом із офіційних джерел", – додали в МВС.

Ракетный удар по Кривому Рогу
Пошкоджений будинок почав падати просто на рятувальників/ скрін

Дивіться відео, як у Кривому Розі під час рятувальних робіт почала валитися конструкція пошкодженого будинку:

Ракетний удар РФ по Кривому Розі 31 липня

У понеділок, 31 липня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Кривий Ріг двома ракетами. Одна з них влучила у 4-поверхову будівлю навчального закладу, друга зруйнувала секцію житлового будинку з 4 по 9 поверх. Виникла пожежа.

Станом на цей час уже відомо, що 4 людини загинули внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу. Серед жертв російської ракетної атаки – 10-річна дитина. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Пошукова операція триває. Згідно з повідомленням Дніпропетровської ОВА станом на 13:56, постраждалих уже 53, серед них п’ятеро дітей.

  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs

Мешканка Кривого Рогу розповіла про удар РФ. У квартирі Людмили вибито всі вікна й двері, саму її вибуховою хвилею викинуло в коридор, на тілі мешканки міста - рани від осколків скла.

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