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РФ підняла в повітря 12 літаків: українців попередили про загрозу ракетного удару

Альона Вороніна
26 липня 2023, 14:50 оновлено 26 липня, 15:16
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У Вінницькій області уже було чути вибухи. За попередніми даними, вони були пов’язані з роботою ППО.
Российский самолет Ту-95мс, ракета
РФ підняла в повітря 12 літаків/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія підняла у повітря 12 стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95мс.

Ворожі літаки можуть вийти на пускові рубежі орієнтовно о 17:00. У Повітряних силах ЗСУ попередили українців про ракетну небезпеку і закликали під час повітряної тривоги спускатися в укриття.

"Група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області рф. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00. Стежте за повідомленнями. У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", – наголосили у Повітряних силах.

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У Вінницькій області під час повітряної тривоги було чути гучні вибухи, повідомляють місцеві пабліки. За попередніми даними, вони були пов’язані з роботою протиповітряної оборони. У той же час голова Вінницької ОВА Сергій Борзов закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Близько 15:00 у тих областях, де була оголошена повітряна тривога, її відмінили. Проте у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що зберігається загроза застосування крилатих ракет стратегічної авіації і закликали стежити за подальшими тривогами, адже ворожі літаки досі залишаються у повітрі.

Ракетний удар по Одесі 23 липня

У ніч на 23 липня РФ вдарила 5 видами ракет по Одесі: було зруйновано Собор, постраждали 22 людини. Ворог застосував ракети всіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М.

Під час удару постраждали 22 людини, 14 з них були госпіталізовані. Було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Завдано ударів по портовій та цивільній інфраструктурі, пошкоджено, щонайменше, 6 будинків. Після цієї атаки 25 історичних будівель перетворилися на руїни.

У Міноборони України заявили, що РФ навмисно запустила неточні ракети. В українському оборонному відомстві підкреслили, що це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності.

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