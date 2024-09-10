РФ піднімає з дна судно "Донбас": ворог готується до посилення тиску на Запоріжжі

Окупанти намагаються реалізувати план з розбудови логістичних шляхів задля збільшення можливостей для майбутнього наступу весною 2025 року.

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У планах ворога розбудувати логістичний хаб перед наступним наступом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Петро Андрющенко

Окупаційна влада РФ розпочала активні роботи із підйому затопленого на початку 2022 року судна управління "Донбас". Таким чином ворог хоче забезпечити судноплавство судами великої вантажності.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що такі дії є частиною ворожого плану з розбудови російської військової логістики. Росія планує до весни 2025 року покращити залізничне сполучення Ростов-Маріуполь/Волноваха з включенням Маріупольського порту.

Також у планах ворога створення автомобільної гілки Ростов-Новоазовськ-Маріуполь/Волноваха та покращення гілки Маріуполь-Волноваха/Донецьк з відповідним обладнанням на стоянках для вантажівок та оборонними спорудами.

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"Якщо все це буде добудовано, до безумовно збільшить можливості наступу та тиску по всій ділянці фронту від Гуляй-Поля (Запорізька область) до Курахового. Безумовно, з покращенням забезпечення угрупування росіян на півночі Донецької області", - наголосив Андрющенко.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Ситуація в Маріуполі - останні новини

Раніше стало відомо, шо росіяни вже почали розбудовувати логістичні шляхи через Маріуполь, зокрема запустили добудовану залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. Ця гілка є самостійною автономною гілкою, яка станом на зараз має більшу пропускну здатність та потужність за Кримський міст.

Нагадаємо, що ЗСУ не припиняють завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах ворога у Маріуполі. Так нещодавно в тимчасово окупованому місті прозвучала серія вибухів. Після цього росіяни почали поспіхом евакуйовувати військову техніку та швидко переміщувати особовий склад на нові місця базування. Згодом з'явилася інформація, що удари були спрямовані по російській системі ППО, розміщеній біля селища Мангуш.

На початку серпня стало відомо про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі. Зазначається, що вогонь спалахнув в районі нової військової бази окупантів.

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