УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ піднімає з дна судно "Донбас": ворог готується до посилення тиску на Запоріжжі

Анна Косик
10 вересня 2024, 11:37
650
Окупанти намагаються реалізувати план з розбудови логістичних шляхів задля збільшення можливостей для майбутнього наступу весною 2025 року.
Судно Донбас, карта Мариуполя
У планах ворога розбудувати логістичний хаб перед наступним наступом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Петро Андрющенко

Окупаційна влада РФ розпочала активні роботи із підйому затопленого на початку 2022 року судна управління "Донбас". Таким чином ворог хоче забезпечити судноплавство судами великої вантажності.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що такі дії є частиною ворожого плану з розбудови російської військової логістики. Росія планує до весни 2025 року покращити залізничне сполучення Ростов-Маріуполь/Волноваха з включенням Маріупольського порту.

Також у планах ворога створення автомобільної гілки Ростов-Новоазовськ-Маріуполь/Волноваха та покращення гілки Маріуполь-Волноваха/Донецьк з відповідним обладнанням на стоянках для вантажівок та оборонними спорудами.

відео дня

"Якщо все це буде добудовано, до безумовно збільшить можливості наступу та тиску по всій ділянці фронту від Гуляй-Поля (Запорізька область) до Курахового. Безумовно, з покращенням забезпечення угрупування росіян на півночі Донецької області", - наголосив Андрющенко.

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Ситуація в Маріуполі - останні новини

Раніше стало відомо, шо росіяни вже почали розбудовувати логістичні шляхи через Маріуполь, зокрема запустили добудовану залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. Ця гілка є самостійною автономною гілкою, яка станом на зараз має більшу пропускну здатність та потужність за Кримський міст.

Нагадаємо, що ЗСУ не припиняють завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах ворога у Маріуполі. Так нещодавно в тимчасово окупованому місті прозвучала серія вибухів. Після цього росіяни почали поспіхом евакуйовувати військову техніку та швидко переміщувати особовий склад на нові місця базування. Згодом з'явилася інформація, що удари були спрямовані по російській системі ППО, розміщеній біля селища Мангуш.

На початку серпня стало відомо про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі. Зазначається, що вогонь спалахнув в районі нової військової бази окупантів.

Інші новини про розбудову логістики ворога та її знищення:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні російські війська Російське судно Маріуполь
Реклама

Головне за день

Зросло в рази з початку року: Шмигаль назвав успіхи України у виробництві зброї

Зросло в рази з початку року: Шмигаль назвав успіхи України у виробництві зброї

14:34 Україна
Три рівні захисту підстанцій, податки і блекаут взимку: головне з пресконференції Шмигаля

Три рівні захисту підстанцій, податки і блекаут взимку: головне з пресконференції Шмигаля

14:30 Україна
Ситуація різко змінилась: росіяни активізувались на новому напрямку - ЗСУ

Ситуація різко змінилась: росіяни активізувались на новому напрямку - ЗСУ

14:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Відомий співак уперше прокоментував чутки про роман із Тонею Матвієнко 37006

Відомий співак уперше прокоментував чутки про роман із Тонею Матвієнко

Олександр Стоянов відреагував на нового чоловіка в житті Катерини Кухар 13479

Олександр Стоянов відреагував на нового чоловіка в житті Катерини Кухар

Влупить +10: які області атакують дощі з грозами 10741

Влупить +10: які області атакують дощі з грозами

Історичне рішення Союзу: чому в СРСР продавали молоко у трикутних пакетах 10476

Історичне рішення Союзу: чому в СРСР продавали молоко у трикутних пакетах

Останні новини

14:34

Зросло в рази з початку року: Шмигаль назвав успіхи України у виробництві зброї

14:32

Короткочасна спека +30 градусів повертається: в Україні прогнозують бабине літо

14:30

Три рівні захисту підстанцій, податки і блекаут взимку: головне з пресконференції Шмигаля

14:27

Дорогу забудуть: що покласти в льох від мишей

14:23

Чому варто зберігати харчову плівку в морозилці: неочікувана хитрість

На Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ ГетьманНа Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ Гетьман
14:16

Помер "Дарт Вейдер" і "Муфаса" - актор Джеймс Ерл Джонс

14:09

Як заготовити базилік на зиму: ТОП-3 перевірені та унікальні способи

14:01

Ситуація різко змінилась: росіяни активізувались на новому напрямку - ЗСУ

14:01

Віддадуть і Курчатов: Гетьман припустив, куди ЗСУ "пропустять" у Курській області

Реклама
13:50

"В активному пошуку": московська донька Ольги Сумської ошелешила шанувальників - деталі

13:33

Run for Freedom: стартувала реєстрація на адвокаційний забіг з Тімоті Снайдером за звільнення українців з полонуПогляд

13:28

Кримінальний авторитет побив військового: на Черкащині спалахнув скандал

13:27

Без жодної краплі хімії: як відмити решітку від витяжки – ефективний спосібВідео

13:17

Сильно здав: у мережі з'явилося свіже фото Брюса Вілліса

12:58

Мережа мультимаркетів Аврора відкрила свій 1500 магазин в Україні новини компанії

12:57

Загроза оточення: ЗСУ почали відступ на одному з напрямків фронту - Defense Express

12:50

Розширення цифрових документів в Дії: в Мінцифри розповіли про нові послуги

12:42

Зрізати кістки ніг: на невістку Корольову чекає серйозна операція

12:28

"Не можемо змусити РФ": в ООН офіційно визнали безпорадність щодо війни в Україні

12:23

"Досить ховатися": що сталося з чеченським онуком Алли Пугачової

Реклама
12:06

Не буде ні в шафі, ні на кухні: як позбутися молі

12:04

РФ чекатиме новий бунт: майор ЗСУ озвучив головний страх Кремля

11:37

РФ піднімає з дна судно "Донбас": ворог готується до посилення тиску на Запоріжжі

11:36

Жахлива причина: чому насправді бджоли гинуть після укусу людини, а оси - ніВідео

11:24

Китайський гороскоп на завтра 11 вересня: Козлам - образа і гнів, Бикам - божевілля

11:19

Падіння дронів РФ у країнах НАТО: в Білому домі розставили крапки над "і"

11:11

Більше, ніж Вільям: принц Гаррі отримає мільйони від королеви-матері на своє 40-річчя

11:03

Війна може закінчитись вже цієї осені: що передбачає "план перемоги" Зеленського

10:58

Путіна можуть повалити: Гетьман назвав терміни і головну умовуВідео

10:46

"Отримали по зубах": ЗСУ стабілізували Покровський напрямок, але РФ готується знову

10:42

Гороскоп на завтра 11 вересня: Левам - успіх у всьому, Стрільцям - несподіваний прибуток

10:33

Не Покровськ: Росія націлилась на оточення стратегічного міста на Сході

10:31

F-16 полетять "кошмарити" Росію: важлива країна дала дозвіл на удари по РФ

10:09

Йдуть на Вугледар: окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі - DeepState

10:06

План розчленування РФ: експерт розповів, як Україна може змінити владу у Кремлі

10:05

"Сатанинський сміх": зрадницю Лоліту зацькували в РФ

09:58

ТОП 5 сайтів де можна купити ТікТок акаунт новини компанії

09:53

Путін може прийняти важливе рішення після місцевих виборів у Росії - майор ЗСУ

09:51

Всередину лізти не потрібно: дівчина показала, як почистити радіатор опалення від пилуВідео

09:06

Сили ППО збили 38 "Шахедів", один дрон полетів назад у Росію

Реклама
09:06

Білий дім передав Конгресу таємну доповідь про війну в Україні: що відомо

08:48

"Вона практично не жила з нами": Валентина Хамайко вперше розповіла про доньку чоловіка

08:46

У Кремлі намагаються знайти посередників для переговорів з Україною - ISW

08:18

Ситуація важка: в Пентагоні назвали ціль наступу Росії на Покровському напрямку

08:10

Іранські балістичні ракети: що потрібно знати УкраїніПогляд

07:24

Дрони атакували Підмосков'я та ще чотири області РФ: що відомо

07:05

Тільки найуважніший знайде 3 відмінності за 9 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

06:47

Під Києвом - вибухи: сили ППО відбивали атаку "Шахедів"

06:10

Дебати Трампа та Гарріс: цікаві фактиПогляд

05:50

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти