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РФ відчула на собі силу вітчизняної зброї: Зеленський назвав потужну зброю ЗСУ

Руслана Заклінська
16 березня 2024, 23:59
Україна завдає ударів по Росії власною далекобійною зброєю, яка продемонструвала вразливість російської системи, сказав президент
РФ відчула на собі силу вітчизняної зброї: Зеленський назвав потужну зброю ЗСУ
Зеленський прокоментував удари по російських НПЗ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 окрема механізована бригада

Збройні Сили України мають озброєння власного виробництва, яке здатне атакувати об'єкти на території РФ. Після серії ударів по російських НПЗ зрозуміло, що російська система війни має вразливості. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості, і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю", - сказав президент.

Зеленський подякував ЗСУ, СБУ та ГУР "за нову українську далекобійність". Також глава держави висловив вдячність украхнському оборонно-промисовому комплексу, "всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони".

відео дня

"Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі", - наголосив він.

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія.

У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км.

Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування.

1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Він висловив впевненість у зміцненні Збройних сил та назвав напрямки найбільш інтенсивних боїв.

Також росіяни здійснили три спроби штурму на лівобережжі Дніпра та сім у районі Роботиного. Ворог зазнав суттєвих втрат та відійшов на вихідні позиції. Українські війська нейтралізували 117 окупантів та знищили техніку.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції одразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці

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війна в Україні Володимир Зеленський дрони війна Росії та України атака дронів
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