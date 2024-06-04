РФ вдарила по Дніпру двома "Іскандерами": постраждали 7 людей, серед них - немовля

Хлопчик, якому всього лише один місяць, лікується амбулаторно. 17-річний хлопець перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

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РФ завдала ракетного удару по Дніпру 4 червня / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рано вранці 4 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Відомо про сімох постраждалих, серед них є діти. У Повітряних силах повідомили, що РФ атакувала місто ракетами "Іскандер".

"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві жителі", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед постраждалих є діти. Хлопчик, якому всього лише один місяць, у задовільному стані. Лікується амбулаторно. 17-річний хлопець перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

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Постраждали також 68-річний чоловік і три жінки - 32, 36 і 56 років. Одну з них госпіталізовано, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пошкоджено півтора десятка авто. Вибито вікна в приватних будинках, багатоповерхівках і лікарнях.

Пізніше стало відомо ще про одного пораненого в Дніпрі. Це 37-річний чоловік, зараз він у лікарні.

"Загалом - 7 постраждалих, серед них двоє дітей", - повідомив Лисак.

Дивіться відео - Жителі Дніпра оговтуються від ранкової атаки ворога:

Тим часом командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що вночі 4 червня окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К" - обидві ракети збито.

Близько опівночі РФ застосувала чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два - знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два - припинили своє існування самостійно.

Збито два "Іскандери" та два дрони / t.me/ComAFUA

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на 3 червня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Харківській області. Унаслідок обстрілу РФ пошкоджень зазнали будинки бази відпочинку, є загиблий та поранені. Для масованої атаки росіяни використали щонайменше п'ять ракет.

Росія масштабно вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні в ніч на 1 червня. Працювала протиповітряна оборона.

У ніч на 31 травня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила всі цілі.

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