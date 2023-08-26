РФ планує перейти в наступ: у розвідці Британії назвали напрямок

Росія хоче спробувати перехопити ініціативу, вважають у британській розвідці.

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Російські військові / Радіо Свобода, Міноборони РФ

Найближчим часом російські окупанти можуть активізувати наступ в районі Куп'янська і Лиману, повідомили в розвідці Великобританії.

Незважаючи на український контрнаступ на півдні і під Бахмутом, в районі Куп'янська і Лиману РФ продовжує атакувати і досягає обмеженого локального просування, повідомляє Міноборони Великобританії в соцмережі Х.

"З тим як Україна поступово просувається на півдні, Росія, відповідно до своєї доктрини, повинна була б спробувати перехопити ініціативу шляхом переходу до наступальних дій на оперативному рівні. Куп'янськ і Лиман - один з можливих напрямків, де це може статися", - зазначають британські військові аналітики.

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Вони не виключають, що російські окупанти збільшать інтенсивність наступальних дій на осі Куп'янськ-Лиман у наступні два місяці. Їх метою може стати просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області, додали в британській розвідці.

Публікація британської розвідки / @DefenceHQ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися вперед біля Бахмута: росіяни стягують туди нові сили. Російські військові відновлюють свої сили і перегруповуються на Лиманському і Куп'янському напрямках.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли з РСЗВ місто Лиман у Донецькій області. Жертвами обстрілу стали як мінімум шість осіб, ще п'ятеро - отримали поранення. Росіяни завдали удару по місту з РСЗВ - влучили в приватний сектор. Пошкоджено будинок і магазин.

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