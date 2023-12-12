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Окупанти пішли вперед і просунулися на фронті: названо два небезпечних напрямки

Олексій Тесля
12 грудня 2023, 08:10оновлено 12 грудня, 08:50
Росіяни незначно просунулися на двох напрямках, про що свідчать геолокаційні кадри.
Росія, війська РФ
Російські окупанти зуміли просунутися на фронті / Колаж : Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Окупаційні війська РФ 11 грудня продовжували наступ на рубежі Куп'янськ- Сватове-Кремінна і зуміли незначно просунутися на південний схід від Діброви (7 км на північний захід від Кремінної), про що свідчать геолокаційні кадри.

У свою чергу Генштаб України повідомив про відбиття щонайменше чотирьох російських атак на Куп'янському напрямку і щонайменше п'ять російських атак на Лиманському напрямку, йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про наступальні дії окупаційних військ РФ на Куп'янському напрямку також повідомляв командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. За його даними, російські військові перекидають поблизу Синьківки штурмові підрозділи, які раніше були в резерві.

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Screenshot
/ understandingwar.org

Ситуація на Авдіївському напрямку

Крім того, російські війська продовжували наступ в районі Авдіївки і останнім часом зуміли незначно просунутися, йдеться у звіті. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Водночас 11 грудня російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста Донецьк і, як повідомляється, також зуміли просунутися. Російські військові блогери стверджували 10 і 11 грудня, що російські війська просунулися в північно-західній Мар'їнці (безпосередньо на захід від Донецька), але українські війська все ще утримують позиції в населеному пункті.

Screenshot
/ understandingwar.org

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула резерви і пішла на захоплення ключового вузла на сході. Противник намагається захопити населений пункт Синьківка, попередив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Заході Запорізької області. Окремо, ЗСУ успішно контратакували на захід від Работіно.

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Авдіївка Купянск війна Росії та України Інститут вивчення війни
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