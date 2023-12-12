Українські партизани пробралися на територію полку РФ у Криму

Партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим) і зібрали важливу інформацію про стан російських військ. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.
Агент партизанського руху зібрав інформацію про особовий склад, техніку та озброєння частини.
"Через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів", - йдеться у повідомленні.відео дня
На кадрах, можна розгледіти гелікоптери окупантів. Їх росіяни використовують, щоб евакуйовувати поранених загарбників.
"Вертольоти Мі-8, що потрапили в кадр, використовують для евакуації поранених", - пояснили партизани руху "АТЕШ".
Під час розвідки партизани виявили, що полк зазнає великих втрат серед особового складу. Свої втрати командування компенсує ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення командирів.
"Втрати командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення насамперед командирів на місцях", - зазначили у "АТЕШ".
Ситуація в Криму
Нагадаємо, вранці 5 грудня у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, стався вибух на морському нафтовому терміналі. Двома безпілотниками було здійснено атаку на цю нафтобазу. Один із них детонував у повітрі, а другий впав поблизу резервуарів з паливом.
Також українські спецслужби здійснили атаку дронами на військові об'єкти окупантів у Криму. Зазначається, що це частина спецоперації СБУ. Під час атаки вражені були різні об'єкти, включаючи радіолокаційні системи та стоянка гелікоптерів.
Крім цього, представники ГУР Міноборони України вказали на боягузливість російських військовослужбовців. Оскільки вони відступили з "вишок Бойка" під час української спецоперації на мисі Тарханкут у Криму, щоб уникнути вогневого контакту.
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