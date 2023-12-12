УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українські партизани пробралися на територію полку РФ у Криму

Руслана Заклінська
12 грудня 2023, 10:20
Партизани проникли на територію російського полку у Феодосії та отримали важливу інформацію про його втрати.
Українські партизани пробралися на територію полку РФ у Криму
Партизани руху "АТЕШ" проникли на територію російського полку в Криму / Колаж: Главред, фото: t.me / atesh_ua

Партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим) і зібрали важливу інформацію про стан російських військ. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

Агент партизанського руху зібрав інформацію про особовий склад, техніку та озброєння частини.

"Через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів", - йдеться у повідомленні.

відео дня

На кадрах, можна розгледіти гелікоптери окупантів. Їх росіяни використовують, щоб евакуйовувати поранених загарбників.

"Вертольоти Мі-8, що потрапили в кадр, використовують для евакуації поранених", - пояснили партизани руху "АТЕШ".

Українські партизани пробралися на територію полку РФ у Криму
Розташування 56-го гвардійського десантно-штурмового полку РФ в Криму / Фото: t.me/atesh_ua

Під час розвідки партизани виявили, що полк зазнає великих втрат серед особового складу. Свої втрати командування компенсує ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення командирів.

"Втрати командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення насамперед командирів на місцях", - зазначили у "АТЕШ".

Ситуація в Криму

Нагадаємо, вранці 5 грудня у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, стався вибух на морському нафтовому терміналі. Двома безпілотниками було здійснено атаку на цю нафтобазу. Один із них детонував у повітрі, а другий впав поблизу резервуарів з паливом.

Також українські спецслужби здійснили атаку дронами на військові об'єкти окупантів у Криму. Зазначається, що це частина спецоперації СБУ. Під час атаки вражені були різні об'єкти, включаючи радіолокаційні системи та стоянка гелікоптерів.

Крім цього, представники ГУР Міноборони України вказали на боягузливість російських військовослужбовців. Оскільки вони відступили з "вишок Бойка" під час української спецоперації на мисі Тарханкут у Криму, щоб уникнути вогневого контакту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
феодосия новини Криму війна Росії та України партизани
Реклама

Головне за день

Перейшли в контрнаступ на Авдіївському напрямку: офіцер ЗСУ повідомив про успіх

Перейшли в контрнаступ на Авдіївському напрямку: офіцер ЗСУ повідомив про успіх

10:36 Україна
Нічний удар БПЛА по Україні: у ЗСУ пояснили, чому не змогли збити всі дрони

Нічний удар БПЛА по Україні: у ЗСУ пояснили, чому не змогли збити всі дрони

10:22 Україна
"Подарунок до Різдва": Данілов прокоментував затримку допомоги з боку США

"Подарунок до Різдва": Данілов прокоментував затримку допомоги з боку США

10:00 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:52

Як відновити зовнішній вигляд замшевого взуття: дивовижний жіночий трюк

10:36

Перейшли в контрнаступ на Авдіївському напрямку: офіцер ЗСУ повідомив про успіх

10:22

Нічний удар БПЛА по Україні: у ЗСУ пояснили, чому не змогли збити всі дрони

10:20

Українські партизани пробралися на територію полку РФ у Криму

10:15

Стартує прийом заявок на участь в програмі Work in Progress Зимового кіноринку ОМКФ

Україна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал МаломужУкраїна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал Маломуж
10:13

Путін готується до нової широкомасштабної війни: в ISW назвали "жертву"

10:10

Запрошуємо на ялинку під Бахмут: безтурботна Лорак з донькою розлютила святковим фото

10:08

Ця страва - зірка на новорічному столі: рецепт шикарного французького гратена з картоплею

10:00

"Подарунок до Різдва": Данілов прокоментував затримку допомоги з боку США

Реклама
09:34

Росіяни змінили тактику повітряних атакПогляд

09:29

"Можуть повторити": Світан назвав мету ударів росіян по Києву

09:24

Напрямок головного удару: Україна з США розробляють новий план війни – NYT

09:21

Окупанти готуються до нового наступу: експерт назвав терміни атаки

08:45

Що робити, якщо не працює зв'язок: інструкції для Київстар, Vodafone або lifecell

08:19

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе: сили ППО знищили частину

08:10

Окупанти пішли вперед і просунулися на фронті: названо два небезпечних напрямки

08:00

Київстар "ліг" по всій Україні: що відомо про масштабний збій

07:32

Російський опозиціонер Навальний зник з колонії

06:55

Треба знайти авто на картинці за 6 секунд: лише найуважніші люди розгадають загадку

06:43

Президенту США Байдену загрожує імпічмент - Reuters

Реклама
06:10

Візит Зеленського до Аргентини: основні фактиПогляд

05:30

Втратите здоров'я, а старість прийде раніше: коли і чому не можна дивитись у дзеркало

04:47

На збитому "Шахеді" знайшли боєголовку від "таємничої ракети" - ЗМІ

04:04

Кращий вибір для холодної зими: які дрова дають більше тепла

03:25

Наталія Могилевська продемонструвала фігуру після чуток про материнство

02:55

Як приготувати яєчню без олії та сковороди: потрібно менше 2 хвилин

02:20

Різдвяна головоломка: потрібно знайти 5 пряникових чоловічків всього за хвилину

02:00

Як правильно заряджати ноутбук: хитрий трюк – і ваш гаджет завжди готовий на 100%

01:35

Генерал Маломуж розповів, чи чекати "перекидання" війни на територію РФ

00:35

"Зусилля зайшли в глухий кут": Данілов визнав провал з контрнаступом ЗСУ

00:05

Чим можна погодувати рибок в акваріумі та як необхідно доглядати за ними

11 грудня, понеділок
23:27

Кордони повністю відкриють: названо місяць, коли чоловіки зможуть виїхати з України

23:15

"Важила 39 кг і вважала себе жирною": Мірошниченко розповіла про боротьбу з РХП

22:33

У Польщі знову "заблокували" рух вантажівок: що сталося

22:26

Окупанти знищили залізницю на Луганщині та не можуть її відновити - ЦНС

22:25

Навкруги багато трупів окупантів: перші деталі масованого наступу РФ під Авдіївкою

22:13

Чому не можна казати "за замовчуванням": Авраменко пояснив велику помилкуВідео

21:55

"М'ясні" штурми в Авдіївці: експерт розповів, скільки тисяч окупантів втратила РФ

21:48

"Щастить же людям": Слава Камінська показала нареченого

21:22

Кулеба переговорив з Сійярто: Орбан знову "торгується" з Україною

Реклама
21:20

Зеленський у США зустрівся із главою Пентагону і топ-генералом: про що говорили

21:09

Це роблять неправильно всі: поширені помилки, які сильно затягують час на прибирання в будинку

21:06

Всього два роки різниці: режисер-воїн Сеітаблаєв познайомив дочку зі своєю нареченою

20:35

Як Дональд Туск змінить відносини Польщі та УкраїниПогляд

20:26

Дональда Туска обрали польським прем'єром

20:16

Росія веде масований наступ на сході: кинула все "м'ясо" на кілька міст

20:00

Місячний календар 12 грудня 2023: чому варто уникати підписння важливих документів

20:00

Казанова, Казанова: Шон Пенн проміняв Україну на австралійку - ЗМІ

20:00

Як роблять кока-колу в Україні: у чому секрет одного з найбільш популярний напій у світіВідео

19:29

Коляденко проти Дікусара: Ірина Білик зізналася, з ким у неї був кращий інтим

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти