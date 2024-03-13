Ситуація під Авдіївкою надскладна: ЗСУ завдали росіянам критичних втрат - 3 ОШБр

Третя окрема штурмова бригада завдала колосальних втрат військам РФ, прое окупанти не відступають.

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ЗСУ завдають окупантам серйозних втрат під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Після виходу з Авдіївки та звільнення Красногорівки українські воїни продовжують боротися та знищувати російських окупантів. ЗСУ завдали росіянам критичних втрат, але ворог не полишає спроб наступу. Про це повідомила 3 окрема штурмова бригада у Telegram.

"За чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно збройні сили РФ не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - розповіли у 3 ОШБр.

Як зазначили у повідомленні, підрозділам бригади вдалось ліквідувати 500 окупантів, близько 20 ворожих броньованих машин і танків. Також українські захисники знищили ЗРК, артсистеми, САУ та значну кількість автотехніки росіян.

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"Попри напружену ситуацію Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку", - додали у бригаді.

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Війна в Україні

Нагадаємо, російські окупанти поширили дезінформацію про захоплення селища Невельське в Донецькій області. Цю інформацію спростував речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій і зазначив, що Збройні сили України продовжують утримувати контроль над населеним пунктом.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав район, де росіяни активно діють. На фронті продовжуються наступальні дії противника, особливо в районах Тернів, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового і Роботиного.

Як повідомляв Главред, українська розвідка володіє інформацією про плани російських окупантів. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що війська РФ планують повністю захопити Донбас до "коронації" Путіна.

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