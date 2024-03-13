Ситуація під Авдіївкою надскладна: ЗСУ завдали росіянам критичних втрат - 3 ОШБр

Після виходу з Авдіївки та звільнення Красногорівки українські воїни продовжують боротися та знищувати російських окупантів. ЗСУ завдали росіянам критичних втрат, але ворог не полишає спроб наступу. Про це повідомила 3 окрема штурмова бригада у Telegram.
"За чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно збройні сили РФ не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - розповіли у 3 ОШБр.
Як зазначили у повідомленні, підрозділам бригади вдалось ліквідувати 500 окупантів, близько 20 ворожих броньованих машин і танків. Також українські захисники знищили ЗРК, артсистеми, САУ та значну кількість автотехніки росіян.
"Попри напружену ситуацію Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку", - додали у бригаді.
Що відомо про 3 ОШБр
З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.
Війна в Україні
Нагадаємо, російські окупанти поширили дезінформацію про захоплення селища Невельське в Донецькій області. Цю інформацію спростував речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій і зазначив, що Збройні сили України продовжують утримувати контроль над населеним пунктом.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав район, де росіяни активно діють. На фронті продовжуються наступальні дії противника, особливо в районах Тернів, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового і Роботиного.
Як повідомляв Главред, українська розвідка володіє інформацією про плани російських окупантів. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що війська РФ планують повністю захопити Донбас до "коронації" Путіна.
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