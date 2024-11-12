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Витекло 15 мільйонів кубометрів води: наслідки підриву Курахівської дамби

Ангеліна Підвисоцька
12 листопада 2024, 18:18
539
Російські окупанти підірвали дамби Курахівського водосховища на річці Вовча.
подрыв Кураховской дамбы
Після підриву Курахівської дамби витекло 15 мільйонів кубометрів води / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Внаслідок цього вже вилилось 15 мільйонів кубометрів води. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він додав, що станом на 16:00 12 листопада не було зафіксовано підтоплень житла у селах, які розташовані на річці Вовча.

"Наслідки пошкодження греблі Курахівського водосховища — підтоплень житла не зафіксовано. Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води. На щастя, села на річці Вовчій не затоплені. Продовжуємо стежити за ситуацією. В разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", - написав Філашкін.

відео дня
Витекло 15 мільйонів кубометрів води: наслідки підриву Курахівської дамби
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Підрив Курахівської дамби - що відомо

Нагадаємо, ввечері 11 листопада командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що російські окупанти підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища на Донеччині.

Вода одразу почала підступати до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Згодом, як писав Главред, підрив дамби окупантами офіційно підтвердив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. При цьому він наголосив, що внаслідок цього під загрозою можуть опинитися населені пункти не лише у Донецькій області, а й у Дніпропетровській.

Після цього стало зрозуміло, що ворог не планує зупинятися лише на підриві дамби на Донеччині, з'явилася інформація про підрив дамби в Запорізькій області. При цьому в усьому окупанти вже почали звинувачувати Україну.

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Що відомо про Курахівське водосховище?

Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, яка протікає через Донецьку та Дніпропетровську області. Водосховище було створено з метою охолодження Курахівської ТЕС

Площа водного дзеркала становить 15,32 км². Довжина 40 км. Повний об'єм становить 62,5 млн м³, корисний — 17,9 млн м³.

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