Підрив Курахівської дамби: чи повториться сценарій Каховської ГЕС - еколог

Рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри.

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Еколог проаналізував підрив Курахівського водосховища / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот DeepState

Про що сказав еколог:

Житлові будинки в навколишніх селах не затоплені

Через спеку рівень води впав, тому підняття на метр-півтора лише компенсує його

11 листопада 2024 року було пошкоджено дамбу Курахівського водосховища на Донеччині внаслідок обстрілу з боку російських військ. Через руйнування з резервуару витекло близько 15 мільйонів кубометрів води, що спричинило підйом рівня води в річці Вовча.

Як результат, багатьох людей цікавить, чи призведе пошкодження дамби Курахівського водосховища до катастрофи таких масштабів, як після підриву греблі Каховської гідроелектростанції.

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Відповідь на це запитання дав еколог Вадим Манюк в коментарі Суспільному.

На даний момент житлові будинки в навколишніх селах, розташованих нижче за течією, не були затоплені.

Що відомо про Курахове / Инфографика: Главред

Тому, як пояснив еколог, немає загрози для жителів берегової лінії річки Вовчої, адже анонсоване підняття рівня води на метр-півтора лише компенсує його падіння через спеку:

"Тривала посуха призвела до того, що рівень занизький, як для цього часу. Так влаштовані там населені пункти, що основні вулиці вищі за заплаву, тобто вода піде в заплаву, тож наслідки для жителів мінімальні", - заявив він.

Підрив Курахівської дамби - що відомо

Ввечері 11 листопада командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив про підрив Тернівської дамби Курахівського водосховища, здійснений російськими військовими на Донеччині. Після цього рівень води почав стрімко зростати, загрожуючи селам Великоновосілківської громади.

Через деякий час, як писав Главред, цю інформацію офіційно підтвердив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, зазначивши, що наслідки можуть вплинути не тільки на населені пункти Донецької, але й Дніпропетровської області.

Філашкін уточнив, що внаслідок руйнування дамби з водосховища витекло близько 15 мільйонів кубометрів води, що створює потенційну загрозу підтоплення​.

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Що відомо про Курахівське водосховище? Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, яка протікає через Донецьку та Дніпропетровську області. Водосховище було створено з метою охолодження Курахівської ТЕС Площа водного дзеркала становить 15,32 км². Довжина 40 км. Повний об'єм становить 62,5 млн м³, корисний — 17,9 млн м³.

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