Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Підрив Курахівської дамби: чи повториться сценарій Каховської ГЕС - еколог

Даяна Швець
13 листопада 2024, 06:42
956
Рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри.
Кураховское водохранилище
Еколог проаналізував підрив Курахівського водосховища / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот DeepState

Про що сказав еколог:

  • Житлові будинки в навколишніх селах не затоплені
  • Через спеку рівень води впав, тому підняття на метр-півтора лише компенсує його

11 листопада 2024 року було пошкоджено дамбу Курахівського водосховища на Донеччині внаслідок обстрілу з боку російських військ. Через руйнування з резервуару витекло близько 15 мільйонів кубометрів води, що спричинило підйом рівня води в річці Вовча.

Як результат, багатьох людей цікавить, чи призведе пошкодження дамби Курахівського водосховища до катастрофи таких масштабів, як після підриву греблі Каховської гідроелектростанції.

відео дня

Відповідь на це запитання дав еколог Вадим Манюк в коментарі Суспільному.

На даний момент житлові будинки в навколишніх селах, розташованих нижче за течією, не були затоплені.

Підрив Курахівської дамби: чи повториться сценарій Каховської ГЕС - еколог
Що відомо про Курахове / Инфографика: Главред

Тому, як пояснив еколог, немає загрози для жителів берегової лінії річки Вовчої, адже анонсоване підняття рівня води на метр-півтора лише компенсує його падіння через спеку:

"Тривала посуха призвела до того, що рівень занизький, як для цього часу. Так влаштовані там населені пункти, що основні вулиці вищі за заплаву, тобто вода піде в заплаву, тож наслідки для жителів мінімальні", - заявив він.

Підрив Курахівської дамби - що відомо

Ввечері 11 листопада командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив про підрив Тернівської дамби Курахівського водосховища, здійснений російськими військовими на Донеччині. Після цього рівень води почав стрімко зростати, загрожуючи селам Великоновосілківської громади.

Через деякий час, як писав Главред, цю інформацію офіційно підтвердив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, зазначивши, що наслідки можуть вплинути не тільки на населені пункти Донецької, але й Дніпропетровської області.

Філашкін уточнив, що внаслідок руйнування дамби з водосховища витекло близько 15 мільйонів кубометрів води, що створює потенційну загрозу підтоплення​.

Інші новини про війну в Україні:

Що відомо про Курахівське водосховище?

Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, яка протікає через Донецьку та Дніпропетровську області. Водосховище було створено з метою охолодження Курахівської ТЕС

Площа водного дзеркала становить 15,32 км². Довжина 40 км. Повний об'єм становить 62,5 млн м³, корисний — 17,9 млн м³.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Курахове екологічна катастрофа війна на Донбасі війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Підрив Каховської ГЕС підрив Курахівської дамби
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого дому

Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого дому

08:10Погляди
У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

07:57Україна
Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

07:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Китайський гороскоп на завтра 13 листопада: Бикам - образа і страх, Коням - випробування

Китайський гороскоп на завтра 13 листопада: Бикам - образа і страх, Коням - випробування

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Останні новини

08:10

Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого дому

07:57

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

07:55

"У неї пропите обличчя": у зрадниці Лоліти почалися нові проблеми

07:54

В Києві лунають вибухи: можуть бути запровадженні превентивні відключення - КМВА

07:27

Закінчити війну за 24 години: дипломат дав чітку відповідь, чи прогне Трамп РФ

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
07:25

Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

06:59

Російські бомбардувальники Ту-95 випустили ракети по Україні: що відомо

06:42

Підрив Курахівської дамби: чи повториться сценарій Каховської ГЕС - еколог

06:10

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюреромПогляд

Реклама
05:30

РФ може розв'язати війну руками солдатів із КНДР, Сирії та Ірану: названо "жертви"

05:00

"Ми не відчули": Дмитро Монатік заговорив про стать третьої дитини

04:52

Без світла по 20 годин: якою буде ситуація з енергетикою в Україні взимку

04:05

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьохВідео

03:35

Чому кіт нявкає біля зачинених дверей: вчені дали цікаву відповідь

03:03

Після війни наслідки ударів по енергетиці все ще будуть відчутні: прогноз експерта

02:35

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробкиВідео

01:45

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

01:30

Творець "Леона" і "П'ятого елемента" Люк Бессон візьме участь у форумі в Москві

01:00

І в вогонь, і в воду: астрологи назвали ТОП-4 найвідданіших знаків зодіаку

00:45

Мільярди доларів на оборону: у США назвали суму, що залишилася на допомогу Україні

Реклама
00:25

Ще один хлопчик пішов у відставку: Мадонна покинула 28-річного коханого

00:09

Загроза наступу РФ на Запоріжжі: в РНБО зробили важливу заяву

12 листопада, вівторок
23:54

Королівський біограф розсекретив останні слова королеви Єлизавети II

23:47

Загроза арешту за ордером МКС: стало відомо, хто поїде до Бразилії замість Путіна

23:31

"Світ тісний": Дорофєєва і Дантес зустрілися вперше за довгий час

23:25

В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу

22:59

"Калібри" завантажили на борт: у ВМС попередили про загрозу ракетного удару РФ

22:46

Простий тест, який допоможе у виборі партнера: який танець вам до душі більше

22:35

На місці удару пожежа: ЗСУ уразили важливу ціль в Бєлгородській області - деталі

22:31

"Я ж у вас одна": Алла Пугачова жорстко поставила на місце російський шоу-бізнес

21:54

Два масовані залпи: названо головні цілі ракетних ударів РФ по Україні

21:53

РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

21:47

Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

21:42

Сестра путіністки Шукшиної розповіла, як та обібрала їхню матір "до нитки"

21:33

"Це реальна загроза": глава генштабу Польщі не виключає нападу Росії

21:27

На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову

21:05

Меланія Трамп грубо обійшлася з Джилл Байден: що сталося

20:59

Великій Британії доведеться відправити війська в Україну: Джонсон назвав умову

20:52

"Впала, як сніг на голову": вагітна зірка "Кріпосної" розповіла про розлучення

20:52

РФ збирає резерви та готує прорив: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

Реклама
20:44

Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

20:40

"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

20:17

"Все веде до перемир'я": експерт назвав термін, коли закінчиться війна в Україні

20:15

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавждиВідео

19:54

Арнольд Шварценеггер втретє став дідусем

19:50

У ГУР відповіли на фейк щодо "зриву операції" з перегону вертольота Мі-8 РФ

19:45

Дивно, але геніально: для чого потрібно заливати батареї водою кожного місяця

19:39

Засипатиме снігом та буде ожеледиця: у областях оголосили штормове попередження

19:10

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і ТрампПогляд

18:58

Нерозгадана загадка цілого століття: чи треба насправді солити салат "Олів'є"

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоОптичні ілюзіїУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти