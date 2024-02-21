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Колосальні втрати: експерт оцінив загрозу обвалу фронту після окупації Авдіївки

Юрій Берендій
21 лютого 2024, 03:17
Аналітик робить висновок, що наступною ціллю російський окупантів може бути Вугледарський виступ, де тривають важкі бої.
Колосальні втрати: експерт оцінив загрозу обвалу фронту після окупації Авдіївки
Експерт оцінив загрозу обвалу фронту після окупації Авдіївки / Колаж Главред, фото: 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Після виведення з Авдіївки українські війська перейшли до оборони на позиціях на заході від міста. В свою чергу російські окупаційні війська можуть готуватись до нового наступу на сході України. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович.

"Авдіївка залишена, будемо займати оборону західніше, очевидно, що на підготовлених позиціях. Стан фортифікаційних спроруд західніше Авдіївки покажуть конкретні бойові дії, які, очевидно, на тій місцевості будуть розгортатися", — сказав він.

Попович не виключає, що може настати певна пауза в боях біля Авдіївки, але ця пауза, ймовірно, не буде довгою. Військовий оглядач зауважив, що місто практично зруйноване, а російські війська вибили ЗСУ, створивши загрозу оточення. Попович підкреслив, що росіяни активно застосовували авіабомбардування.

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"Тому з військового погляду, так, можна припустити, що втрата, звичайно ж, до обвалу фронту не призведе. Тобто стратегічного немає нічого. Це скоріше ближче до тактичного просування з урахуванням співвідношення "ціна — якість": територіальних придбань й величезних втрат, яких зазнала російська армія в живій силі й техніці. З живою силою вони не рахуються, хоча техніку й бережуть", — сказав Попович.

На думку Поповича, російські окупанти досягли великої перемоги в інформаційному плані, що особливо важливо для Путіна перед президентськими" виборами в Російській Федерації. Він також припускає, що російська армія може готуватися до наступу на інших ділянках фронту. Зокрема, він вважає, що під Мар’їнкою в Донецькій області росіяни можуть намагатися атакувати Вугледарський виступ, де ситуація у Новомихайлівці є дуже складною.

"Їхня мета, очевидно, полягає в тому, що витіснити наші війська з дороги "Мар’їнка — Вугледар", це може бути дуже небезпечна ситуація для нашого південного флангу. Однак, судячи з усього, вони багато уваги приділять найближчим часом Часовому Яру — це Бахмутський напрямок", - вказує експерт.

Крім того, Попович відзначає, що росіяни багато уваги приділяють Запорізькому напрямку, де штурмові операції РФ стають деталі інтенсивнішими.

"Була навіть інформація, що вони зайшли на південну околицю Роботиного — це населений пункт, який був узятий під час нашого контрнаступу на півдні. Відповідно, їхня мета, я маю на увазі російську армію, — відвоювати ті території, які були звільнені під час літнього контрнаступу", — сказав Попович.

Ситуація на фронті

Росіяни захопили Авдіївку і понесли рекордні втрати під час штурму, проте це не припинило їхній наступ і вони продовжують атакувати Сили оборони України на цьому напрямку. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Російські окупанти намагалися штурмувати позиції 224-ї окремої штурмової бригади, використовуючи 6 бойових машин піхоти та 1 танк, а також піхоту, повідомили аналітики центру DeepState.

Після захоплення Авдіївки, росіяни планують розширити свій територіальний контроль за межами міста. Однак російським військам може бракувати боєздатності, зауважується в звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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війна в Україні ситуація в Авдііївці
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