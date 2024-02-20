Окупанти різко сповільнили темп наступу після захоплення Авдіївки - ISW

Російським військам потрібна оперативна пауза для перегрупування та відновлення сил для нового наступу.

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Росіянам потрібна оперативна пауза або підкріплення / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Після захоплення Авдіївки російські війська раптово знизили темп наступальних операцій у цьому районі. Окупантам доведеться взяти оперативну паузу, перш ніж відновити наступальні операції на Авдіївському напрямку або доведеться перекинути на ділянку додаткові сили з інших ділянок фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За словами речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія, за останню добу кількість російських обстрілів та активність авіації суттєво зменшилися. Наразі окупанти перегруповуються та проводять розчищення міста. Натомість українські сили відійшли на нову лінію оборони, яку заздалегідь підготували та укріпили на "кількох рівнях".

У ISW зазначили, що, ймовірно, росіянам доведеться провести оперативну паузу, перед новим наступом на Авдіївському напрямку або необхідно перекинути у цей район підкріплення, щоб не допустити кульмінації дій під Авдіївкою.

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"Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, але ISW не помітила жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви в бік Авдіївки", - вказано у звіті.

Водночас Лиховий та речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш заявили, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине російські сили, сконцентровані навколо Авдіївки, на інші ділянки фронту. Євлаш зазначив, що окупантам знадобиться щонайменше тиждень, щоб перекинути ці підрозділи з Авдіївки.

"ISW поки не спостерігає жодних ознак того, як російські сили вирішать розподілити свою живу силу, яка наразі дислокується в районі Авдіївки", - наголосили експерти.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін зазначив, що оборона Авдіївки була дуже складною через нерівність сил. Він також наголосив, що ворог має достатньо сил для подальшого просування, тому необхідно утримувати оборонні позиції.

Як повідомляв Главред, після захоплення Авдіївки, за словами військового експерта Павла Нарожного, окупанти можуть направити сили на захоплення Часового Яру, Костянтинівки або Слов'янська. Нарожний підкреслив, що Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ цікавлять Росію як важливі транспортні та адміністративні вузли.

Також речник оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що війська РФ проводять зачистку в Авдіївці та можливо перекинуть сили на інші напрямки. Ворог намагається атакувати позиції в районі Роботиного Запорізької області, там ситуація динамічна.

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