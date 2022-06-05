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ЗСУ знищили на Запоріжжі позицію ворожого відділення, 8 окупантів "пішли у пекло"

5 червня 2022, 13:29

Також після потужної відсічі з боку ЗСУ 19 російських загарбників стали "300-ми".

ЗСУ знищили на Запоріжжі позицію ворожого відділення, 8 окупантів "пішли у пекло"/ Reuters

Українські воїни дали прочуханки російським загарбникам на Запорожжі. Захисники України знищили одну позицію ворожого відділення.

Про це повідомили у Штабі оборони Запорізького краю у Facebook. Крім цього, за минулу добу, 4 червня, українські військові ліквідували у регіоні вісьмох загарбників, а ще 19 поранили.

Не обійшлося і без знищення значної кількості ворожої техніки – у цьому плані ряди загарбників також проріділи.

Так, воїни ЗСУ знищили за добу:

  • 2 танки,
  • 1 бойову броньовану машину (ББМ),
  • 4 одиниці автомобільної техніки,
  • 1 міномет.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога і знищили спостережний пункт і два склади окупантів. Щонайменше 20 окупантів були ліквідовані. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Також нещодавно захисники України знищили на Запоріжжі 28 окупантів, ще 41 російський загарбник був поранений.

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