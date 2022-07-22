РФ відрізають від резервів: що відомо про підготовку контрудару ЗСУ на Херсонщині

Антонівський міст в Херсоні / скрін

За останній час на Південному напрямку був знищений командний пункт окупантів РФ в Скадовську, а також бази РФ в Чорнобаївці, Новій Каховці, Бериславі, Лазурному і Чулаківці.

Як розповів Сurrenttime депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, це можна назвати системним серйозним збільшенням військової активності у напрямку до Херсона і підготовкою до звільнення області від окупантів.

"Антонівський міст на сьогоднішній день вже недоступний для проїзду важкої техніки та проїзду фур. Вже вчора він був закритий для важких машин і важкої техніки – проїжджали тільки легкові автомобілі і невеликі пасажирські автобуси. А фактично вже добу окупанти не можуть перекидати важке озброєння і боєприпаси по Антонівському мосту", - підкреслив він.

За його словами, у напрямку до Херсона в окупантів є ще кілька слабких місць: Журавлиная балка, міст через Інгулець, а також в Дар'ївці в передмісті Херсона.

"Тому є ще місця, пошкодивши які, фактично можна зупинити проїзд техніки ближче до Херсона, тим самим перешкодити поповненню і боєприпасів, і техніки, і живої сили якраз для забезпечення військових дій Російської Федерації", - зазначив співрозмовник.

Разом з тим він не виключив, що ЗСУ останні два тижні проводять системну роботу до підготовки наступу.

"Спочатку знищувалися тилові склади, разом з цим знищуються польові склади, які ми бачимо. З офіційної інформації: вони знищуються авіаударами, тільки за останню добу було нанесено 10 авіаударів, три вертолітних і сім – з літаків. І, відповідно, плюс Антонівський міст, який перекриває поставки – це і є вже майже фінальна стадія підготовки до піхотного контрнаступу", - додав Хлань.

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Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Збройні сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

В результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

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