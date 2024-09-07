РФ зупинила наступ майже на всіх ділянках: Буданов розповів, чого чекати взимку

Росіяни будь-якою ціною намагаються показати, що вони досягають своєї мети, зазначив очільник ГУР.

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Російський наступ почав стихати в серпні - Буданов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, АЗОВ

Натиск російських окупантів був максимальним до серпня. Ворожий наступ припинився на більшості напрямків, крім головного. Про це заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю "Радіо Хартія".

"Ми казали прямо і відверто, що натиск росіян буде максимальним до серпня. Ми завжди це казали. В серпні будуть переглянуті плани – наступ або трохи продовжиться, або буде призупинений. Та в серпні сталося кілька інших подій, і росіяни разом з тим, у принципі, припинили наступ майже на всіх ділянках, окрім напряму головного удару. У них вже зворотна логіка починає працювати – за будь-яку ціну показати, що вони досягають своєї мети попри все, тому туди кинуте все, що є", - зазначив глава ГУР.

За його словами, перебіг подій зазвичай передбачуваний і відповідає певним алгоритмам. Однак, форс-мажорні обставини трапляються рідко. Буданов зауважив, що більшість людей живе за лінійним часом, де є секунди, хвилини, роки, проте є й ті, хто живе за подієвим часом. У цьому випадку не важливо, скільки забере рух із точки А в точку Б. Саме тоді й стають помітними алгоритми, за якими розвиваються події.

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Буданов також підкреслив, якщо російські медіа обіцяють зимову кампанію, це свідчить про закінчення літньої наступальної кампанії. Він додав, що зима ускладнює ведення бойових дій, адже до звичайних проблем додаються ще й суворі погодні умови.

"Але це не говорить про те, що вони взимку полишать спроби якогось тиску на нас", - наголосив очільник ГУР.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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Як повідомляв Главред, армія Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області. Британська розвідка зазначає, що цей напрямок, ймовірно, залишиться гарячим.

Проте президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька днів "була кращою", але для остаточних висновків потрібно дочекатися стабілізації.

Крім цього, глава ГУР МО України Кирило Буданов зазначив, що перелому у російсько-українській війні поки не відбулося, але він наближається. Порівнюючи ситуацію з футбольним матчем, Буданов сказав, що Україна знаходиться на 70-й хвилині гри.

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