'Ми сидимо на 70-й хвилині матчу': Буданов зробив заяву про перелом війни

У найближчі два місяці в РФ заплановані "серйозні заміни" у силовому блоці і незабаром ми це побачимо, зазначив глава ГУР.

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Буданов відповів, чи стався перелам у війні з РФ / Колаж: Главред, фото: 3 окрема танкова Залізна бригада, УНІАН

Перелому у російсько-українській війні поки не відбулося, але він наближається. Якщо порівнювати з футболом, то Україна перебуває на 70-й хвилині матчу. Про це заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю "Радіо Хартія".

Буданову нагадали, що раніше він порівнював війну з футбольним матчем, зазначаючи, що "зараз рахунок 1:1 і йде 70-а хвилина матчу". Він підтвердив, що ми досі на "70-й хвилині", перелому ще не сталося, але він невпинно наближається. Буданов підкреслив, що ресурси обмежені як у України, так і в Росії.

"Я тут переходжу в подієвість. Ми там і сидимо (на 70-й хвилині матчу - Главред). Слава Богу, що перелом у бік ворога не стався. Перелому ще нема, але це все поряд. Ви правильно розумієте. Не може воно усе життя так тривати, ресурси не є нескінченними: ні в нас, ні в них", - сказав глава ГУР. відео дня

За його словами, в Росії заплановані серйозні зміни у силовому блоці в найближчі два місяці.

"Стосовно російської сторони можу вам сказати: у найближчі два місяці там сплановані заміни серйозні в силовому блоці. Ну, як вони відбудуться, побачимо скоро, не так довго лишилося чекати", - зазначив Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, на Харківському напрямку ворог продовжує атаки на українські позиції, проте не має успіхів. Ситуація складна у Вовчанську, там бої тривають навіть всередині будівель. Окупанти використовують тактику "просочування", переміщуючись між будинками і проводячи штурми.

Як повідомляв Главред, армія Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області. Британська розвідка зазначає, що цей напрямок, ймовірно, залишиться гарячим.

Проте президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька днів "була кращою", але для остаточних висновків потрібно дочекатися стабілізації.

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