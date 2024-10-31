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РФ окупувала Селидове та ще два села: в DeepState розповіли, де просунувся ворог

Руслана Заклінська
31 жовтня 2024, 00:22
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Російські окупанти просунулися біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці, розповіли аналітики.
РФ окупувала Селидове та ще два села: в DeepState розповіли, де просунувся ворог
Росіяни захопили Селидове та ще два населені пункти / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 115 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Головне:

  • Росія окупувала місто Селидове, а також села Вишневе і Зоряне
  • Ворог просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці
  • Генштаб ЗСУ наразі не підтвердив окупацію населених пунктів

Російські окупанти взяли під контроль місто Селидове в Покровському районі Донецької області. Також ворожі сили захопили два села і просунулися поблизу кількох населених пунктів. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Крім цього, російські війська просунулися біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.

РФ окупувала Селидове та ще два села: в DeepState розповіли, де просунувся ворог
Карта DeepState / Фото: скріншот

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Звіт Генштабу ЗСУ

Згідно із звітом Генерального штабу ЗСУ, станом на 22:00 на Покровському напрямку росіяни здійснили 26 спроб проривати оборону ЗСУ. Чотири атаки все ще тривають.

"Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове 22 рази отримали жорстку відсіч від наших захисників", - зазначили в звіті.

На цьому напрямку ворог зазнає серйозних втрат: українські захисники ліквідували понад 220 російських солдатів, з яких 115 — безповоротно. Також на цьому напрямку було знищено два танки, одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки та один безпілотник. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, дві бойові броньовані машини та ще одну артилерійську систему.

На Курахівському напрямку окупанти атакували позиції Сил оборони України біля Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки. Українські військові успішно відбили 26 атак, ще 13 боєзіткнень досі триває.

Водночас на Времівському напрямку наші війська вели оборону поблизу Богоявленки, Максимівки та Новоукраїнки. Там було відбито п’ять атак, одна - триває.

РФ окупувала Селидове та ще два села: в DeepState розповіли, де просунувся ворог
Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Покровську блокуватимуть певні ділянки міста. Начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк зазначив, що критична інфраструктура зруйнована на 80%, тому залишатися в місті небезпечно.

Також співзасновник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що ситуація на Покровсько-Курахівському напрямку залишається складною, але росіяни не прорвали фронт. Противник зосередив близько 120 тисяч військових у цьому районі.

Як повідомляв Главред, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочко, в Донецькій області тривають важкі бої. Він підкреслив, що ситуація є складною, проте обвалу фронту на цьому напрямку не відбулося.

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