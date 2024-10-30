Росіяни за кілька кілометрів: в МВА заявили про повне блокування Покровська

Людей закликають евакуюватись із Покровська.

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Наступ РФ на Покровськ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Головне з заяви начальника МВА:

Покровськ повністю заблокують для заходу і виходу

Росіяни знаходяться за 6,7 км від однієї з околиць Покровська

У місті досі залишається 11900 жителів

Місто Покровськ Донецької області повністю заблокують для заходу і виходу з метою оборони. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк в ефірі телемарафону.

За його словами, будівництво ешелонованої оборони триває з 2022 року.

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"Є план оборони міста. Згідно цього плану ми вже заходимо в місто. Люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватися, бо місто буде блокуватись повністю для заходів і виходів з мікрорайонів і вулиць. Ми вже блокуємо околиці міста", - наголосив він.

Добряк підкреслив, що ворог вже за 6,7 км від однієї з околиць Покровська. При цьому, в місті залишається 11900 жителів, з них 55 - це діти.

"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, бо в мороз буде дуже важко, бо опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", - наголосив він.

Начальник МВА також попередив, що у Покровську залишатися небезпечно: критична інфраструктура в місті зруйнована на 80%, і ворог нищить будинки, соціальну сферу.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація у Покровську - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупаційна армія країни-агресора Росії отримала завдання від кремлівського диктатора Володимира Путіна захопити Покровськ до 1 жовтня. Але командуванню довелося змінювати сценарій.

Представник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив, що російські війська ведуть наступ на Покровському напрямку переважно невеликими піхотними групами, дії яких підтримуються автомобільною технікою - баггі. Проте окупанти також прагнуть наступати і за допомогою механізованої техніки, намагаючись до бездоріжжя досягти тактичних просувань.

Крім того, начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що ситуація на Покровському напрямку дуже складна, окупанти цілодобово намагаються проводити штурмові дії.

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