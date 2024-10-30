Росіяни за кілька кілометрів: в МВА заявили про повне блокування Покровська

Головне з заяви начальника МВА:
- Покровськ повністю заблокують для заходу і виходу
- Росіяни знаходяться за 6,7 км від однієї з околиць Покровська
- У місті досі залишається 11900 жителів
Місто Покровськ Донецької області повністю заблокують для заходу і виходу з метою оборони. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк в ефірі телемарафону.
За його словами, будівництво ешелонованої оборони триває з 2022 року.
"Є план оборони міста. Згідно цього плану ми вже заходимо в місто. Люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватися, бо місто буде блокуватись повністю для заходів і виходів з мікрорайонів і вулиць. Ми вже блокуємо околиці міста", - наголосив він.
Добряк підкреслив, що ворог вже за 6,7 км від однієї з околиць Покровська. При цьому, в місті залишається 11900 жителів, з них 55 - це діти.
"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, бо в мороз буде дуже важко, бо опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", - наголосив він.
Начальник МВА також попередив, що у Покровську залишатися небезпечно: критична інфраструктура в місті зруйнована на 80%, і ворог нищить будинки, соціальну сферу.
Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.
До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
Ситуація у Покровську - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупаційна армія країни-агресора Росії отримала завдання від кремлівського диктатора Володимира Путіна захопити Покровськ до 1 жовтня. Але командуванню довелося змінювати сценарій.
Представник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив, що російські війська ведуть наступ на Покровському напрямку переважно невеликими піхотними групами, дії яких підтримуються автомобільною технікою - баггі. Проте окупанти також прагнуть наступати і за допомогою механізованої техніки, намагаючись до бездоріжжя досягти тактичних просувань.
Крім того, начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що ситуація на Покровському напрямку дуже складна, окупанти цілодобово намагаються проводити штурмові дії.
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