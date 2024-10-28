ЗСУ успішно просунулись під Суджею, але можуть втратити Селидове - ISW

На Покровському напрямку війська РФ продовжили наступ на позиції ЗСУ.

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ЗСУ просунулись у Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада

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ЗСУ розширили плацдарм у Курській області

Російські війська прорвались на Покровському напрямку

Окупанти нібито проводять зачистку у Селидове

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська нещодавно просунулися в межах головного "українського плацдарму" в Курській області.

Фахівці ISW також поділились геолокаційними кадрами від 26 жовтня, які показують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Ольговки, що на схід від Коренево та поблизу Колмакова - схід Суджі.

відео дня

Російські джерела ISW, зокрема Міноборони РФ, стверджували 27 жовтня, що ЗСУ атакували поблизу Зеленого Шляху, Новоіванівки, Дар'їно, Нижнього Клину, Погребків, Миколаєво-Дар'їно та біля н.п. Плехове.

Яка ситуація у Курській області / карта: ISW

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в межах головного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри від 26 жовтня показують, що росіяни просунулися на південний схід від Мартинівки.

Російське джерело ISW стверджує, що станом на вечір 26 жовтня ЗСУ атакували поблизу Нового Путі Глушковського району, на захід від головного "українського плацдарму" в Курській області.

Наступ РФ на Покровську напрямку - що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що на Покровському напрямку війська РФ продовжили наступ у районі міста Селидове.

На геолокаційних кадрах від 27 жовтня видно, як окупанти піднімають триколор над будівлею Селидівської міської ради, що може вказувати на те, що загарбники просунулися до центру Селидово, йдеться у звіті.

Декілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ начебто захопили та проводять зачистку в усьому Селидові, хоча експерти ISW ще не отримали підтвердження того, що росіяни діють у західній частині міста.

Геолокаційні кадри від 27 жовтня також показують, що російські окупанти просунулися на південь від Вишневого, що західніше Селидового.

Деякі російські джерела стверджували, що путінські війська також просунулися до Вишневого, хоча в ISW також ще не знайшли підтвердження.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стало відомо про те, що ЗСУ залишили три населені пункти на Донбасі. Український військовий журналіст Богдан Мирошников повідомив, що із Гірника ЗСУ відійшли, бо там вже було оперативне оточення. На Курахівському напрямку важка ситуація.

Російські окупанти вбили чотирьох полонених нацгвардійців біля Селидового. Відомо, що близько 13:00 РФ почала штурм укріплень, під час якого захопили захисників України в полон. Російські військові захопили в полон чотирьох бійців Нацгвардії ЗСУ, допитали їх на камеру, а потім цинічно убили.

У DeepState повідомили, що ворог зайшов ще в один населений пункт на Донеччині. Аналітики також повідомили, що російські окупанти зайшли в село Богоявленка та в місто Селидове в Донецькій області. Вони вже почали розвішувати свої прапори.

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