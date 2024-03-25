Росія знову атакувала Україну дронами: в одній з областей - вибухи

Загарбники знову повернулися до повітряного терору.

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У Дніпропетровській області - вибухи / Колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, ЗСУ

Російські окупанти ввечері, 25 березня, випустили по Україні ударні безпілотники. У Дніпропетровській області відпрацювала ППО.

Як зауважує голова ОВА Сергій Лисак, українським Силам оборони вдалося знищити ворожу ціль.

Ракетні удари сьогодні в Україні - де гриміли вибухи 25 березня

У понеділок, 25 березня, російські окупанти - втретє за останні 5 днів - завдали ракетного удару по Києву. Вибухи прогриміли одразу після оголошення повітряної тривоги. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що сили ППО знищили дві балістичні ракети.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Унаслідок атаки РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема спортзалу у Печерському районі столиці. Падіння уламків зафіксовано також у Голосіївському, Дніпровському та Соломʼянському районах міста. Відомо про 5 постраждалих. З них двоє перебувають у лікарні.

Вже вдень РФ атакувала Одеську область. Обласний центр атакували відразу кілька ракет із інтервалом у 20 хвилин. Троє людей постраждали.

Основні характеристики Шахеда / Інфографіка Главреда

Defense Express стверджує, що для удару по Києву в понеділок, 25 березня, країна-агресор РФ використала свою новітню ракету - ЗМ22 "Циркон", уламки якої знайшли в межах міста. При цьому наразі залишається під питанням звідки саме було здійснено пуск - зі стаціонарного БКР "Утьос", також відомий як "Об'єкт-100" - "Сотка", чи модернізованого мобільного комплексу берегової оборони "Бастіон".

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