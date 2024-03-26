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Удари Росії: ще в одній області запровадили обмеження у подачі електроенергії

Яна Ставська
26 березня 2024, 05:00
Помітно погіршала ситуація зі світлом на заході України.
Удари Росії: ще в одній області запровадили обмеження у подачі електроенергії
РФ навмисне бʼє по критичній інфраструктурі України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

У Хмельницькій області через регулярні атаки росіян на енергоінфраструктуру запровадили графіки погодинного відключення світла.

Енергетики пішли на вимушені заходи у звʼязку зі зростанням навантаження на електромережі.

"Якщо ситуація і далі йтиме таким чином, будуть запроваджені мережеві обмеження", - вказується у повідомленні Хмельницькобленерго.

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У виключно максимальні дні навантаження енергосистеми в області будуть застосовуватися "черги погодинних відключень" - зранку з 7:00 до 11:00 та ввечері з 17:30 до 21:30.

Наголошується, що світло вимикатимуть тільки за потреби, щоб уникнути технологічних пошкоджень обладнання.

Що таке блекаут

Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.

Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Ракетні удари по Україні - Росія намагається знеструмити міста

Останнім часом російські окупанти відновили удари по енергетиці України. Зокрема, як нарахував експерт Геннадій Рябцев, станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

Зі зведень місцевої влади випливає, що в березні 2024 року окупанти зосередили зусилля на ударах по енергооб'єктах, а також по об'єктах Нафтогазу.

В Укренерго попереджали, що ситуація зі світлом може погіршитися у Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може оговтатися від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Росія знищила усі його трансформаторні підстанції.

Експерти погоджуються в головному - Росія використовує перевагу у кількості ракет і дронів на тлі критичної нестачі засобів захисту неба в ЗСУ і призупиненої допомоги від США.

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