Вночі РФ атакувала Харківщину "Шахедами": що відомо

Унаслідок ударів ворожих БПЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Зміївській громаді.

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Харківську область атакували "Шахедами" / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 9 лютого російські окупанти атакували Харківщину дронами. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що було зафіксовано щонайменше п'ять "Шахедів".

За його словами, у Зміївській громаді безпілотник влучив в об'єкт нежитлової інфраструктури.

"У результаті ударів ворожих БПЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів", - повідомив Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

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Постраждалих наразі немає.

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 лютого російські окупанти атакували Одесу дронами. У результаті є пошкодження цивільної інфраструктури.

У Силах оборони Півдня уточнили, що атака тривала понад п'ять годин. ППО вдалося знищити п'ять дронів на Одещині, три - у Миколаївській області та два - у Вінницькій області.

3 лютого РФ атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області дронами-камікадзе. Один із ударів припав на об'єкт енергетики. У місті запровадили аварійні вимкнення світла, були перебої і зі зв'язком.

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