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РФ вночі атакувала Україну роєм дронів: скільки ворожих цілей збила ППО

Руслана Заклінська
5 серпня 2024, 09:26
167
Російські окупанти запустили по Україні 24 ударні безпілотники типу "Шахед", сили ППО відпінно відпрацювали, розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

РФ вночі атакувала Україну роєм дронів: скільки ворожих цілей збила ППО
Росія запустила по Україні 24 безпілотники / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

В ніч на понеділок, 5 серпня, російські війська запустили ударні безпілотники типу "Шахед" по території України. Сили ППО ліквідували усі ворожі БпЛА. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили 24 дрони з районів Приморсько-Ахтарськ та Курська. Українські військові виявили та знищили усі безпілотники РФ.

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"В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

РФ вночі атакувала Україну роєм дронів: скільки ворожих цілей збила ППО
Кількість збитих БпЛА / Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Хто такий Микола Олещук

Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Наслідки атаки БпЛА на Київщині

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що ворог вчергове намагався атакувати Київську область за допомогою БпЛА. Повітряна тривога оголошувалася двічі та тривала майже всю ніч. На Київщині працювали сили ППО.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритій місцевості", - додав він.

Наслідки атаки БпЛА на Харківщині

Також протягом ночі на Харківщині фіксували кілька груп безпілотників, які рухалися змінним курсом. У області пролунала серія вибухів.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у селі Ков'яги Богодухівського району уламки "Шахеда" влучили по цивільній інфраструктурі. Також о 00:49 внаслідок падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру в селі Васищеве.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, окупанти в ніч на 4 серпня запустили 4 ракети і 5 дронів по Україні. Сили ППО збили 5 дронів-камікадзе "Шахед".

У Сумах 3 серпня пролунало щонайменше три вибухи. Після вибухів у місті виднівся дим.

Також ввечері суботи, 3 серпня, російські окупанти атакували з безпілотника дитину у Білозерці Херсонської області. Внаслідок атаки 12-річний хлопчик отримав поранення.

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