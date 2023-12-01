Під час нічної тривоги у Кропивницькому пролунав вибух: що відомо

У ніч на п'ятницю, 1 грудня, в південних та східних регіонах була оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації. У Повітряних силах попередили про рух ракет у напрямку Кривого Рогу та Кропивницького.
Зокрема, за даними військових, у напрямку Кривого Рогу летіли дві ракети.
Близько 3:39 ранку кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Кропивницькому Кировоградської області.
О 3:47 було оголошено відбій повітряної тривоги у всіх областях.
Офіційної інформації про причини вибуху поки не надходило.
О 06:13 ранку п'ятниці Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА в Сумській, Полтавській, Чернігівській областях.
Як виглядає карта повітряних тривог зараз:
Як повідомляв Главред, в ніч на 30 листопада російські окупанти завдали ракетного удару шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донецької області. Під обстріли потрапили Покровськ, Новоградівка та Мирноград. В результаті постраждали 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п'ятеро людей шукають під завалами.
Пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.
У ЗСУ розповіли про нічну атаку дронів на Хмельниччині. Сили протиповітряної оборони України під час ворожої атаки 29 листопада збили всі безпілотники. Більшість дронів було направлено на Хмельниччину.
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