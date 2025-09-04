РФ завдала вбивчого удару на Чернігівцині - ракета влупила по цивільних

Росіяни вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії в Чернігівській області.

https://glavred.net/ukraine/rf-nanesla-raketnyy-udar-po-gumanitarnoy-missii-na-chernigovshchine-est-zhertvy-10695293.html Посилання скопійоване

Росія завдала удару по гуманітарній місії з розмінування / Колаж: Главред, фото: Чернігівська МВА, УНІАН

Що відомо:

РФ завдала ракетного удару по гуманітарній місії з розмінування у Чернігівській області

Загинули дві людини, ще троє отримали поранення

Постраждали співробітники гуманітарної місії "Данська рада у справах біженців"

Російські окупанти завдали ракетного удару по гуманітарній місії, яка займалася розмінуванням території в Чернігівській області. Внаслідок атаки дві людини загинуло, ще троє отримали поранення. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Спершу Брижинський повідомив про вибухи в межах міста. За його словами, ракета влучила на території підприємства. Пізніше він уточнив, що удар був завданий у районі блокпосту на в’їзді до населеного пункту Новоселівка.

відео дня

"Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості", - розповів він.

Згодом Брижинський підтвердив, що через ворожий удар загинуло дві людини, ще три тримли поранення. Усім пораненим надається медична допомога.

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус уточнив, що йдеться про працівників гуманітарної місії "Данська рада у справах біженців". Удар стався вдень на території Киселівської громади.

"Вбивчий російський удар по цивільних... Спершу росіяни засмітили область вибухівкою та мінами. Зараз вбивають людей, цивільних, які ризикуючи життям очищують нашу землю від наслідків російського вторгнення", - наголосив Чаус.

Звідки і якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Який запас ракет в Росії

Економіст, член Ради НБУ у 2019–2021 роках Віталій Шапран вважає, що запас у Росії зберігається до кінця року.

"Запас у них є до кінця року. Вони вважають, що наробили достатньо ракет тощо. Але ж змінюється інтенсивність бойових дій, і є певна злагоджена робота нашого ГУР, СБУ та інших підрозділів, які регулярно проводять операції. От, наприклад, у Криму було знешкоджено 4-5 військових літаків. І ви розумієте, що навіть їхні ракетні атаки - це щоденний "мінус" із балансу. Це ж не просто ракета або шахед вилітає", - пояснив експерт.

Водночас, як зазначив Шапран, поповнення запасів ускладнюється дією санкцій. Заборонені компоненти для виробництва змушені завозити в обхід обмежень, що робить виробництво дорожчим і повільнішим.

Атака РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 вересня Росія здійснила нову масштабну атаку по території України. У Кіровоградській області дрони-камікадзе вдарили по місту Знам’янка. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, пошкоджено житлові будинки, частина мешканців залишилася без світла.

Масованого удару зазнала й Київщина. У Вишгороді уламки збитого безпілотника впали біля житлових будинків та спричинили пожежу.

За даними Повітряних сил, тієї ночі Росія застосувала проти України 502 ударні безпілотники Shahed і дрони-імітатори різних типів, а також випустила 16 крилатих ракет "Калібр" та 8 ракет Х-101.

Читайте також:

Про персону: В'ячеслав Чаус В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред