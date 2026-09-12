РФ підготувала 3000 дронів для атак найближчим часом: які регіони під загрозою

Монітори попередили, що російські повітряні цілі можуть атакувати Україну зовсім скоро.

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Монітори з'ясували, який тип БпЛА накопичив ворог для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Коротко:

РФ накопичила тисячі дронів для ударів по заходу України

За добу ворог може запустити тисячу безпілотників

Найбільша загроза атак у наступні 24 години

Країна-агресор Росія, ймовірно, планує застосувати 2500-3000 нереактивних безпілотників для нанесення ударів по західних областях України. Саме така кількість БпЛА Герань-2 наразі готова до застосування.

Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар". Нові дронові атаки ворог планує здійснити протягом наступних 24 годин.

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"На нашу думку, протягом доби буде застосовано близько 1000 БпЛА", - наголосили монітори.

Росія готує удар балістикою по заходу України

Главред писав, що за словами заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького, Москва не просто продовжує масовані ракетно-дронові атаки, а поступово збільшує їхню інтенсивність, намагаючись завдати Україні не лише військових втрат, а й створити масштабні соціально-економічні проблеми.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

За оцінками розвідки, до кінця цього року країна-агресорка Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вдень 12 вересня запустила ударні безпілотники по Волинській області. Жителі міста Луцьк повідомили про звуки вибухів.

Раніше Зеленський повідомив, що Росія впродовж ночі та ранку завдає безперервних ударів по містах і громадах України. Унаслідок атак є загиблі та десятки постраждалих, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Напередодні стало відомо, що у ніч на 12 вересня російські війська атакували Україну ракетами та 129 ударними безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 110 ворожих цілей.

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