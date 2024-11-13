РФ накопичує ракети для декількох масованих ударів: яка найбільша ціль ворога

Росія створює серйозний запас ракет для нових масованих ударів по областях України.

https://glavred.net/ukraine/rf-nakopichuye-raketi-dlya-dekilkoh-masovanih-udariv-yaka-naybilsha-cil-voroga-10613813.html Посилання скопійоване

РФ готує масовані удари по Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, поліція Сумської області

Ключові тези Коваленка:

Взимку РФ готується бити по енергетиці України

Росія накопичує велику кількість ракет

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висловився щодо масованого обстрілу, який може готувати країна-агресорка Росія. Відомо, що деякі експерти кажуть, що росіяни можуть бити по енергетичному сектору і чекають сильних холодів, тож саме для цього і накопичують ракети.

"Звісно, основна мета ворога давно була в тому, щоб вражати українську енергетику. І, звісно ж, накопичення ракет проводиться для того, щоб у ворога була можливість здійснювати декілька масованих ракетних обстрілів упродовж фактично всієї зими. Росія створює запас саме для цього", - зазначив Коваленко. відео дня

Основний акцент у ворога давно був на енергетиці, зокрема навіть на розподільчих потужностях атомних електростанцій.

"Це велика загроза й потрібно активно звертати увагу міжнародної спільноти саме на цій загрозі, оскільки, так чи інакше, це війна з цивільними людьми. Енергетика - це не економіка війни, це більше економіка цивільного сектору", - додав експерт.

Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Ракетний обстріл України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 11 листопада російські окупанти підняли в небо 13 бортів Ту-95МС та запустили ракети по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що пусків із літаків МіГ-31К не фіксували. Зліт з аеродрому "Саваслейка" теж не підтвердився, тому в повітрі все ще 3 МіГ-31К.

12 листопада ракета РФ вбила в Кривому Розі маму та її трьох маленьких дітей. У Кривому Розі внаслідок ракетного удару країни-агресора Росії загинула майже ціла родина. Батько залишився живий, оскільки вийшов в іншу кімнату. Тіла всіх загиблих рятувальники дістали з-під завалів будинку.

РФ скоро може вдарити ракетами, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації. Андрій Коваленко попередив, що українцям варто бути готовими до такої небезпеки. Він закликав не вірити російським пропагандистам, які кажуть, що нібито ракетних ударів поки що не планується.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред