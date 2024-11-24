РФ готується до масованої атаки 'роїв безпілотників' із штучним інтелектом - ЗМІ

Росіяни ведуть роботи із впровадження штучного інтелекту для створення "роїв безпілотників".

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РФ може запускати "рої"дронів на Україну / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

Головне із матеріалу:

Росія створила два додаткових заводи для виробництва Shahed

У жовтні РФ запустила рекордну кількість безпілотників по Україні

Росіяни запроваджують штучний інтелекту для створення "роїв безпілотників"

В Україні повідомили, що країна-агресорка Росія створила два заводи з виробництва характерних дельтакрилих безпілотників Shahed 136, які в Москві називають "Герань-2", в Татарстані, приблизно за 800 миль від кордону з Україною.

За словами джерела в уряді в Києві, виробництво дронів складає "сотні на тиждень". Безпілотники часто запускають в Україну, як тільки вони готові. Хоча їх легше збити або нейтралізувати порівняно із високошвидкісними ракетами, але вони зв’язують протиповітряну оборону країни і можуть завдати серйозної шкоди 50-кілограмовою боєголовкою, коли досягнуть цілі, йдеться у виданні The Guardian.

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Що відомо про Шахед / Інфографіка: Главред

"Росія постійно модифікує безпілотники, намагаючись зробити їх більш смертоносними. Раніше цього місяця українські військові опублікували відео термобаричної боєголовки, яка під час детонації створює вогняну хмару з температурою близько 2000 градусів і вважається особливо смертоносною, якщо вибухає всередині будівель", - йдеться у матеріалі.

Відомо, що у жовтні в Україну було запущено 2023 безпілотника Shahed, що є рекордом за даними київських військових. Дані минулого тижня свідчать про те, що рівень нападів залишається таким же, причому атаки на Київ і великі міста відбуваються майже щоночі, втомлюючи цивільне населення.

Українські військові джерела повідомляють, що також ведуться роботи з впровадження штучного інтелекту для створення "роїв безпілотників", за допомогою яких шахіди спілкуються і координують атаки таким чином, щоб подолати протиповітряну оборону. Однак неясно, наскільки ефективною може виявитися ця технологія.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 24 листопада ворог атакував столицю та Київщину дронами. Силам Оборони вдалося виявити та знешкодити понад десяток безпілотників. Також відомо, що ворогу не вдалося завдати шкоди місту - попередньо, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

17 листопада РФ вдарила по Києву ракетами і дронами. Віталій Кличко повідомив, що одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди потрапив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

По Чернігову РФ била ракетами й дронами, є поранені. Олександр Ломако повідомив, що руйнувань чи пошкоджень безпосередньо на території міста не зафіксовано. Пізніше стало відомо, що в Чернігівському районі є пошкоджені будинки внаслідок удару РФ.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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