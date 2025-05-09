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"Тиск на Путіна": у Лондоні оголосили про найбільший пакет санкцій проти РФ

Віталій Кірсанов
9 травня 2025, 12:57
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Британський уряд накладе санкції на щонайменше 100 нафтових танкерів, які є основною частиною "тіньового флоту".
У Лондоні оголосили про найбільший пакет санкцій проти РФ
У Лондоні оголосили про найбільший пакет санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНІАН

Коротко:

  • Росія становить загрозу для національної безпеки Британії
  • Тіньовий флот створює ризики для європейської інфраструктури

Велика Британія запроваджує санкції проти 100 нафтових танкерів, які є основною частиною "тіньового флоту" диктатора Володимира Путіна. Саме ці судна перевезли вантажів на суму понад $24 млрд з початку 2024 року.Про санкції пише у соцмережі X премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За словами Стармера, це найбільший пакет санкції проти Росії.

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"Не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для нашої національної безпеки. Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні. Я завжди робитиму все можливе для захисту працьовитих людей. Безпека вдома. Сила за кордоном", - написав Стармер.

Раніше про санкції повідомив офіційний сайт уряду Великої Британії.

"Сьогодні російський тіньовий флот зазнає найбільшого пакета санкцій в історії, що посилить тиск на Путіна та захистить критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи", - йдеться у заяві.

Британський уряд накладе санкції на щонайменше 100 нафтових танкерів, які є основною частиною "тіньового флоту" диктатора Володимира Путіна та відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Уряд заявляє, що тіньовий флот, пов’язаний із близькими до Путіна особами, не лише фінансує війну в Україні, але й створює ризики для європейської інфраструктури через аварійний стан суден завдаючи збитків.

Повідомляється, що інфраструктура перебуває під загрозою через непридатні до плавання судна, які не мають сертифікатів безпеки, відповідного навігаційного обладнання або навмисно вимикають системи локації.

Уряд Великої Британії також планує притягнути до відповідальності осіб і структури, які стоять за організацією перевезень "тіньовим флотом", підкресливши: "тим, хто допомагає фінансувати військову машину Путіна, ніде сховатися".

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у Сполучених Штатах Америки збирають відомості щодо можливостей протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій.

Тим часом Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета - вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни.

Представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив, що в Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе лише для досягнення міцного миру між РФ і Україною.

Інші новини:

Що таке тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити.

Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів.

Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів.

За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

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