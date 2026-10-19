"Виявила у себе": Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях

Ви дізнаєтеся:
- Яку пухлину виявили у Наді Дорофєєвої
- Що вона порадила шанувальникам
Відома українська співачка Надя Дорофєєва звернулася до шанувальників із нагадуванням про необхідність регулярно дбати про своє здоров’я. У рамках місяця обізнаності про рак молочної залози артистка розповіла в Instagram, з яким діагнозом зіткнулася в минулому.
Як з'ясувалося, ще приблизно у 2017 році у виконавиці діагностували фіброаденому - доброякісне утворення в молочній залозі. Відтоді зірка регулярно стежить за своїм станом і проходить медичні обстеження.
"Це фото - нагадування вам від мене, що жовтень є місяцем обізнаності про рак молочної залози і привід нарешті записатися на обстеження, якщо давно відкладали", - написала Надя Дорофєєва.
Завдяки своєчасній діагностиці пухлину вдалося виявити на ранній стадії. Лікарі провели успішну операцію з її видалення. Зараз співачка здорова і закликає не ігнорувати регулярні обстеження.
"Саме завдяки своєчасній діагностиці я колись виявила у себе фіброаденому й видалила її. Раджу вам знайти свого лікаря, якому довіряєте. Бережіть себе", - побажала артистка.
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Про персону: Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010–2020); зараз виступає як сольна виконавиця. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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