Домовленості не виконані: Зеленський заявив про Starlink та постачання зброї

Президент повідомив про наслідки російських ударів, затримки військових постачань зі США та обмеження роботи Starlink і Starshield.

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Зеленський озвучив термінові завдання / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Україна очікує на виконання домовленостей щодо постачання зброї

Виробництво турелей для боротьби з "Шахедами" планують збільшити

Обмеження Starlink впливають на дрони та фронтову логістику

Президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в областях України після чергової хвилі російських атак. Були ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Про це глава держави написав в Telegram.

"Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям. Вдячний кожній ремонтній бригаді, усім працівникам і працівницям енергетичних компаній", - йдеться у повідомленні. відео дня

Підготовка до опалювального сезону та питання ППО

Зеленський розповів, що заслухав доповідь прем’єр-міністра України щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону.

"Детально визначили напрями ключової уваги як урядових структур та енергетичних компаній, так і обласних та місцевих влад", - заявив президент.

Також міністр оборони України, міністр закордонних справ та команда Офісу президента отримали невідкладні завдання щодо контактів з партнерами, які можуть якнайшвидше підтримати ППО.

"Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах. Сьогодні ввечері – додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Розраховую на конкретні результати", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних Сил визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії "Шахедам".

"Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі. Є доручення щодо контактів із державами Балтії в контексті підтримки нашої логістики - очікую на доповідь МЗС України щодо цього", - підкреслив він.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи працюють сервіси Starlink та Starshield

Крім того, був окремий звіт Головнокомандувача ЗСУ щодо інформації з підрозділів про ситуацію з використанням сервісів Starlink та Starshield.

"На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину. Це гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних "Шахедів". Сьогодні на всіх рівнях це мають ще раз проговорити з партнерами. Швидкість має значення для захисту життя", - підсумував Зеленський.

Starlink / Інфографіка: Главред

Україна веде переговори щодо скасування обмежень для Starshield

Радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов говорив, що Україна веде переговори зі SpaceX та Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield.

За його словами, Україна поки що не має пояснення, чому обмеження швидкості роботи Starshield було введено саме в той момент, коли відносини Києва з Вашингтоном стають дедалі напруженішими.

"Тепер ми розуміємо, що це не лише технічна проблема і не лише комерційна проблема, а й політична. Як розвиватиметься ситуація, хто ухвалить це рішення, хто впливає на ці рішення, ми можемо лише здогадуватися", - зауважив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Обмеження Starlink - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink. У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій.

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі сказали, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Державний секретар США Марко Рубіо також заперечив причетність Вашингтона до обмеження швидкості Starlink для дронів ЗСУ. Він також заявив, що Україна наразі не має доступу до військової супутникової системи Starshield.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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