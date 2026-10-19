Без Києва угоди не буде: у Кремлі здивували заявою про мирні переговори

У Москві не уточнили, кого саме хочуть бачити представником України і в якому форматі можуть пройти зустрічі.

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У Кремлі зробили заяву про переговори без участі України / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Коротко:

Кремль вважає мирну угоду без участі Києва неможливою

Москва високо оцінила посередницькі зусилля США

Путін, Сі Цзіньпін і Трамп можуть приїхати на саміт у Китаї

У Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про завершення війни без участі України не вийде, навіть попри американське посередництво. Про це речник Кремля Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, Москва нібито високо цінує зусилля Сполучених Штатів у пошуку виходу з війни. Втім, самих лише контактів між Росією та США, на думку Кремля, для фінальних домовленостей, мовляв, недостатньо.

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"Остаточного врегулювання українського конфлікту без участі когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність, неможливо", - сказав Пєсков.

Однак він не уточнив, кого саме Москва хотіла б бачити представником України на переговорах та не назвав можливого формату майбутніх зустрічей.

Окремо речник диктатора розповів про можливу зустріч лідерів Росії, Китаю та США. За його словами, цю тему згадували, однак конкретних домовленостей щодо неї поки немає.

Пєсков допустив, що Путін, Сі Цзіньпін і Трамп можуть приїхати на майбутній саміт у Китаї. Проте, як він зазначив, предметних пропозицій щодо окремої зустрічі трьох лідерів наразі не надходило.

Чому переговори можуть затягнутися

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що реальних домовленостей щодо завершення війни Росії проти України до проміжних виборів у Конгрес США очікувати не варто.

На його думку, переговорний процес супроводжуватиметься взаємним тиском і шантажем.

"Росіяни будуть шантажувати Трампа, Трамп намагатиметься шантажувати нас, а ми будемо шантажувати Трампа, не погоджуючись на певні речі. Таке замкнуте коло, постійне підвищення ставок", - сказав він.

Вибори в США / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна готова до нових зустрічей з американською стороною найближчими днями та розраховує на продовження діалогу щодо встановлення миру.

очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що справжній прорив у мирному процесі можливий лише після особистої зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, бо переговори нижчого рівня такої динаміки не дадуть.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо переконаний, що завершення російсько-української війни шляхом переговорів наразі є недосяжним. Однак Сполучені Штати і надалі готові відігравати конструктивну роль у пошуку дипломатичного рішення.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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