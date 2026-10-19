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Путін міг не дожити до 74-річчя: екс-депутатка Держдуми РФ назвала причину

Юрій Берендій
19 жовтня 2026, 17:53
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Ексдепутатка Держдуми Марія Максакова вважає, що людство надто довго терпить Путіна, а світу варто брати приклад з рішучості України.
Путін міг не дожити до 74-річчя: екс-депутатка Держдуми РФ назвала причину
Чи стане день народження Путіна останнім - Максакова зробила заяву / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • Максакова вважає, що людство надто довго терпить Путіна
  • Ексдепутатка навела як приклад ліквідацію Насралли ізраїльтянами
  • Вона припустила, що за голову диктатора можна оголосити винагороду для ПВК

Російський диктатор Володимир Путін, який 7 жовтня відзначив 74-й день народження, мав би бути зупинений ще багато років тому. Світ має всі можливості для цього. Про це заявила оперна співачка, громадська діячка, екс-депутатка Держдуми РФ Марія Максакова під час чату на Главреді.

Відповідаючи на запитання про те, чи може нинішня дата стати фатальною для "бункерного старця", Максакова не стала добирати дипломатичних формулювань.

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"Краще б, звичайно, йому вдарили молотком по черепній коробці. Людство його занадто довго терпить. Навіть починаєш задаватися питанням, що це за підхід такий - стільки років знати про загрозу й нічого не зробити?", - заявила Максакова.

Як модель можливих дій вона навела операцію Ізраїлю проти лідера ліванської "Хезболли".

"Людство досить талановите й винахідливе. Навіть маючи справу з таким небезпечним і злобним ворогом, все одно можна знайти методи й засоби, як це, наприклад, чудово зробили ізраїльтяни, перетворивши Насраллу на дієслово. Можу побажати Путіну лише чогось подібного", - сказала вона.

Чи може день народження Путіна стати для нього останнім?

На думку ексдепутатки, світ надто довго відкладає розв'язання проблеми кремлівського режиму.

"Хоча вважаю, що це питання вже неабияк затягнулося. Це треба було зробити давно", - зазначила Максакова.

Співачка закликала міжнародну спільноту орієнтуватися на рішучість українців.

"Дуже хотілося б, щоб весь світ взяв приклад з України - be brave like ukrainians. Якби так було, то це питання вже давно було б вирішене", - наголосила вона.

Прогнози щодо найближчих перспектив диктатора Максакова оцінює скептично.

"Говорячи про те, чи може цей день народження Путіна стати для нього останнім, зазначу, що безліч його попередніх днів народження вже мали б стати останніми. Якщо все й надалі триватиме так само, то навіть не знаю, що сказати", - додала Максакова.

Окремо ексдепутатка порушила тему найманців, які могли б узятися за таке завдання.

"У світі ж безліч приватних військових компаній. Якщо одна з них за винагороду принесе цю "черепну коробку", це піднесе її до рангу найпопулярніших. Тому припускаю, що таку винагороду можна було б оголосити", - зазначила співачка.

Кремлівський атомний шантаж, на думку Максакової, не повинен стримувати світ, а громадяни РФ не мусять розплачуватися власними життями за безпеку свого лідера.

Дивіться запис розмови з Марією Максаковою, в якій вона розповіла про травми Путіна, його бункери та розробку "еліксиру безсмертя", чуму в Росії та про те, що зупинить диктатора:

"Чи зміг би Путін у такій ситуації скористатися якимись своїми махінаціями та постійно редагуваною ядерною доктриною? Як свого часу сказав соліст гурту ДДТ, чудовий музикант Юрій Шевчук: "Батьківщина - це не дупа президента". І я не думаю, що цю "дупу" заручники - 140 мільйонів людей - повинні захищати живим щитом", - підкреслила Максакова.

Наостанок співачка згадала підпільний рух опору, який діє на території Росії.

"Потрібно не розмірковувати, а працювати над цим. Можна побажати успіху в цьому напрямку "Чорній іскрі" - думаю, там не сидять, склавши руки", - сказала Максакова.

Резиденції Путіна
Резиденції Путіна / Інфографіка: Главред

Путін і загроза ліквідації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, британське видання Daily Express писало про посилення заходів безпеки навколо родини Путіна через побоювання замахів. За даними видання, диктатор наказав двом старшим дочкам та онукам переїхати до маєтку "Валдай", де також проживають Аліна Кабаєва та двоє синів. Комплекс, розташований за понад 400 км на північний захід від Москви, захищений 27 вежами ППО, а на його території є підземний бункер.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю заявив, що події навколо Ірану можуть стати сигналом для Путіна. За його словами, ліквідація аятоли Хаменеї у його бункері показала, що ні бункери, ні ядерна зброя не рятують диктаторів. Масовану військову операцію проти Ірану Сполучені Штати та Ізраїль провели в ніч на 28 лютого 2026 року.

Російське видання "Важные истории" з посиланням на звіт європейської розвідки писало, що з березня 2026 року Путін побоюється змови всередині еліт. У матеріалі йшлося, що Федеральна служба охорони посилила контроль за оточенням диктатора та обмежила його пересування. Співробітники ФСО також розміщуються вздовж Москви-ріки, щоб реагувати на можливі атаки безпілотників.

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Про персону: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977 р., Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв’ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями та кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією та наголосила, що в момент голосування була відсутня в парламенті та країні, пише Вікіпедія.

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